Александра Зарицкая в купальнике позировала в термальных водах в Исландии.

Солистка KAZKA похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Исландии
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как провела свой отпуск. Певица отправилась на долгожданный отдых в Исландию.
Фотографиями из путешествия Александра поделилась в Instagram.
Александра Зарицкая очаровала фото в купальнике
Во время своего путешествия певица посетила термальные источники, которыми славится Исландия. Александра устроила там соблазнительную фотосессию.
В кадре исполнительница позировала на закате в стильном раздельном купальнике черного цвета с белой отделкой.
Поклонники засыпали певицу приятными комментариями. Фаны отметили, что Александра выглядит просто великолепно.
"Ого, ничего себе, какая крутая".
"Шикарно выглядите".
"Очень проникновенно, трогательно, чувственно".
"Просто вау! Нет слов".
В подписи к фото Зарицкая рассказала, какие впечатления остались после путешествия и отметила, что еще не все фото успела выложить в сеть.
"Уже в поезде домой берусь за основную часть фото, потому что в Исландии и в самом деле нет желания брать телефон в руки, только для использования камеры, это особая страна, но она не для всех", — написала певица.
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