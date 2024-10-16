Александра Зарицкая в купальнике позировала в термальных водах в Исландии.

Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как провела свой отпуск. Певица отправилась на долгожданный отдых в Исландию.

Фотографиями из путешествия Александра поделилась в Instagram.

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Во время своего путешествия певица посетила термальные источники, которыми славится Исландия. Александра устроила там соблазнительную фотосессию.

Солистка группы KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band

В кадре исполнительница позировала на закате в стильном раздельном купальнике черного цвета с белой отделкой.

Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Поклонники засыпали певицу приятными комментариями. Фаны отметили, что Александра выглядит просто великолепно.

"Ого, ничего себе, какая крутая".

"Шикарно выглядите".

"Очень проникновенно, трогательно, чувственно".

"Просто вау! Нет слов".

Александра Зарицкая из группы KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band

В подписи к фото Зарицкая рассказала, какие впечатления остались после путешествия и отметила, что еще не все фото успела выложить в сеть.

"Уже в поезде домой берусь за основную часть фото, потому что в Исландии и в самом деле нет желания брать телефон в руки, только для использования камеры, это особая страна, но она не для всех", — написала певица.

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