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Солистка KAZKA похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Исландии

16 октября 2024 13:23
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Александра Зарицкая в купальнике позировала в термальных водах в Исландии.
Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как провела свой отпуск. Певица отправилась на долгожданный отдых в Исландию.

Фотографиями из путешествия Александра поделилась в Instagram.

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Во время своего путешествия певица посетила термальные источники, которыми славится Исландия. Александра устроила там соблазнительную фотосессию.

Солистка группы KAZKA
Солистка группы KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band

В кадре исполнительница позировала на закате в стильном раздельном купальнике черного цвета с белой отделкой.

Александра Зарицкая
Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Поклонники засыпали певицу приятными комментариями. Фаны отметили, что Александра выглядит просто великолепно.

"Ого, ничего себе, какая крутая".

"Шикарно выглядите".

"Очень проникновенно, трогательно, чувственно".

"Просто вау! Нет слов".

Александра Зарицкая из группы KAZKA
Александра Зарицкая из группы KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band

В подписи к фото Зарицкая рассказала, какие впечатления остались после путешествия и отметила, что еще не все фото успела выложить в сеть.

"Уже в поезде домой берусь за основную часть фото, потому что в Исландии и в самом деле нет желания брать телефон в руки, только для использования камеры, это особая страна, но она не для всех", — написала певица.

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Kazka Александра Зарицкая украинские звезды фотосессия фигура

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