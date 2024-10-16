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Дружина Євгена Кота показала, як схудла через три місяці після пологів

16 жовтня 2024 18:15
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Дружина Євгена Кота приголомшила фігурою через три місяці після пологів - відео, фото
Наталія Татарінцева та Євген Кот з донькою. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Дружина хореографа Євгена Кота, танцівниця Наталія Татарінцева, продемонструвала результат свого схуднення. Через три місяці після пологів зірка знялася в новій фотосесії.

Кадрами зі знімального майданчика Наталія поділилася в Instagram.

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Три місяці тому зіркове подружжя вперше стало батьками. Однак з першого дня після пологів Наталія активно зайнялася тим, аби привести своє тіло у форму. 

На нових зніманнях Наталія продемонструвала результат своїх старань. 

Для фотосесії танцівниця обрала декілька образів — від спортивних шортів та майок до елегантної сукні максі.  Втім, варто зазначити, кожен з образів вдало підкреслив фігуру молодої матусі. 

Наталія Татарінцева
Наталія Татарінцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

У кадрі Наталія також продемонструвала свої фізичні здібності. Хореографиня з легкістю повторила на камеру декілька танцювальних па та шпагатів.

"Моя "жіноча терапія" через три  місяці після того, як я стала мамою", — написала Наталія. 

Наталія Татарінцева у новій фотосесії
Наталія Татарінцева у новій фотосесії. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Як розповідає своїм шанувальникам Татарінцева, вона продовжує займатися спортом та слідкує за своїм харчуванням. Після пологів танцівниці вже вдалося скинути понад сім кілограмів.

Раніше Олександра Заріцька засвітила фігуру у купальнику на відпочинку в Ісландії.

Також відома співачка розповіла, як вже 20 років тримає свою вагу.

українські зірки схуднення пологи Наталія Татарінцева Євген Кот

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