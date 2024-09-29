Наталія Татарінцева з донечкою захворіли на CОVID

Родина відомого хореографа опинилася в лікарні — що трапилося
Родина українського хореографа Євгена Кота захворіла на CОVID. Його дружина Наталія Татарінцева разом із маленькою донечкою Лелею відвідала педіатра.
Про це Наталія розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Наталія Татарінцева із донечкою підхопила CОVID
Наталія розповіла про те, що підхопила новий штам CОVID від свого чоловіка Євгена Кота. Хореограф дуже переживав, щоб не заразити близьких, а тому ізолював їх від себе. Втім, це не допомогло.
"Останні два дні були складними... Ковід FLiRT нас теж не обійшов? і ми вдвох із Лелею відчули на собі 39,3. Ви мали рацію, ізолюватися не було необхідності, й тепер ми це теж знаємо! Але змінили картинку – це позитивний момент", — поділилася Татарінцева.
Жінка перевірила немовля у педіатра, адже переживала за стан здоров'я донечки. На щастя, Леля добре себе почуває.
"Леля молодець: на позитиві справляється з хворобою, гарно їсть, усміхається і навіть розмовляє на своїй двохмісячній мові, а ще ми зважились, і ця леді вже п'ять з половиною кіло. І це відчувається", — розповіла дружина хореографа.
Наталія вирішила повернутися додому, тож тепер подружжя лікується разом.
Нагадаємо, подружжя поділилося зворушливими кадрами, зробленими у пологовому. А також Наталія зізналася, що тривалий час мріяла про дитину.
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