Наталія Татарінцева з донечкою захворіли на CОVID

Женя Кот зі своєю дружиною Наталією Татарінцевою. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Родина українського хореографа Євгена Кота захворіла на CОVID. Його дружина Наталія Татарінцева разом із маленькою донечкою Лелею відвідала педіатра.

Про це Наталія розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Наталія розповіла про те, що підхопила новий штам CОVID від свого чоловіка Євгена Кота. Хореограф дуже переживав, щоб не заразити близьких, а тому ізолював їх від себе. Втім, це не допомогло.

"Останні два дні були складними... Ковід FLiRT нас теж не обійшов? і ми вдвох із Лелею відчули на собі 39,3. Ви мали рацію, ізолюватися не було необхідності, й тепер ми це теж знаємо! Але змінили картинку – це позитивний момент", — поділилася Татарінцева.

Жінка перевірила немовля у педіатра, адже переживала за стан здоров'я донечки. На щастя, Леля добре себе почуває.

"Леля молодець: на позитиві справляється з хворобою, гарно їсть, усміхається і навіть розмовляє на своїй двохмісячній мові, а ще ми зважились, і ця леді вже п'ять з половиною кіло. І це відчувається", — розповіла дружина хореографа.

Наталія Татарінцева захворіла. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Наталія Татарінцева з донькою у педіатра. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Наталія вирішила повернутися додому, тож тепер подружжя лікується разом.

Наталія Татарінцева повернулася додому. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Нагадаємо, подружжя поділилося зворушливими кадрами, зробленими у пологовому. А також Наталія зізналася, що тривалий час мріяла про дитину.