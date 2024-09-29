Наталья Татаринцева с дочерью заболели CОVID

Женя Кот со своей женой Натальей Татаринцевой. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Семья украинского хореографа Евгения Кота заболела CОVID. Его жена Наталья Татаринцева вместе с маленькой дочкой Лелей посетила педиатра.

Об этом Наталья рассказала на своей странице в Instagram.

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Наталья рассказала, что подхватила новый штамм CОVID от своего мужа Евгения Кота. Хореограф очень переживал, чтобы не заразить близких, а поэтому изолировал их от себя. Впрочем, это не помогло.

"Последние два дня были сложными... Ковид FLiRT нас тоже не обошел, и мы вдвоем с Лелей почувствовали на себе 39,3. Вы были правы, изолироваться не было необходимости и теперь мы это тоже знаем! Но изменили картинку – это положительный момент", — поделилась Татаринцева.

Женщина проверила младенца у педиатра, ведь переживала за состояние здоровья дочери. К счастью, Леля хорошо себя чувствует.

"Леля молодец: на позитиве справляется болезнью, хорошо ест, улыбается и даже разговаривает на своем двухмесячном языке, а мы решились, и эта леди уже пять с половиной кило. И это чувствуется", — рассказала жена хореографа.

Наталья Татаринцева заболела. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Наталья Татаринцева с дочерью у педиатра. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Наталья решила вернуться домой, поэтому теперь супруги лечатся вместе.

Наталья Татаринцева вернулась домой. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Напомним, супруги поделились трогательными кадрами, сделанными в роддоме. А также Наталья призналась, что долгое время мечтала о ребенке.