Жена Евгения Кота ошеломила фигурой через три месяца после родов - видео, фото

Жена Евгения Кота показала, как похудела спустя три месяца после родов
Жена хореографа Евгения Кота, танцовщица Наталья Татаринцева, продемонстрировала результат своего похудения. Спустя три месяца после родов звезда снялась в новой фотосессии.
Кадрами со съемочной площадки Наталья поделилась в Instagram.
Жена Евгения Кота показала, как выглядит после родов
Три месяца назад звездные супруги впервые стали родителями. Однако с первого дня после родов Наталья активно занялась тем, чтобы привести свое тело в форму.
На новых съемках Наталья показала результат своих стараний.
Для фотосессии танцовщица выбрала несколько образов — от спортивных шорт и маек до элегантного платья макси. Впрочем, стоит отметить, каждый из образов удачно подчеркнул фигуру молодой мамочки.
В кадре Наталья тоже продемонстрировала свои физические способности. Хореографиня с легкостью повторила на камеру несколько танцевальных па и шпагатов.
"Моя "женская терапия" спустя три месяца после того, как я стала мамой", — написала Наталья.
Как рассказывает поклонникам Татаринцева, она продолжает заниматься спортом и следит за своим питанием. После родов танцовщице уже удалось сбросить более семи килограммов.
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