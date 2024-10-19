Виктор Бронюк рассказал детали своей бывшей службы в терробороне

Фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк. Фото: Yuriy Veres

В начале полномасштабной войны фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк ушел защищать страну от оккупантов. Тогда в сети распространяли информацию, мол, артист только на бумаге есть в бригаде.

Эту ситуацию Бронюк прокомментировал в интервью с ведущим hromadske Альбертом Цукренком.

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В начале полномасштабной войны Бронюк был на малой родине, в Виннице. Тогда он призвался в 171 батальон, а впоследствии его перевели в группировку "Днестр", в логистику. Это подразделение, которое обеспечивало коммуникацию двух бригад и всех подразделений на территории Винницкой и Черкасской областей.

"Некоторые "борцы за правду" меня искали, какие-то медведчуковские телеканалы кричали — мы найдем, потому что кто-то говорил, что видел в списках батальона Бронюка, а его там не было физически. Я говорю — конечно не было, потому что меня перевели через месяц службы, забрали в группировку", — отметил Бронюк.

По словам музыканта, который сейчас уволился из ВСУ и занимает должность директора Винницкой областной филармонии имени Николая Леонтовича, такие спекуляции были из-за непонимания ситуации.

"Когда ты призываешься в батальон и есть приказ об откомандировании в другое подразделение, то условно начисление зарплаты происходит в том батальоне, где ты приписан. Когда я уже увольнялся, из группировки, где проходил службу, меня откомандировали назад, и я ездил в батальон. , чтобы меня увольняли именно с него. Вот такой процесс", — объяснил Бронюк.

Впрочем, заверил артист, кому-то объяснить — нереально. Особенно людям, которые до этого никогда не имели никакого отношения к подобному.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Виктор Бронюк ошеломил похудением на 30 кг и рассказал, как ему это удалось. Также мы писали, что актер Роман Мацюта объяснил, почему оставил службу в рядах ВСУ.