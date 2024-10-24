Военный Осман признался, действительно ли ушел в СЗЧ и уехал за границу — подробности, фото

Станислав "Осман" Бунятов. Фото: instagram.com/stanislav_osman

Военнослужащий и активист Станислав Бунятов, известный по позывному "Осман", вызвал волну обсуждений в сети. Штурмовик батальона "Айдар" заявил, что самовольно покинул часть и уехал из Украины.

Об этом военный написал в Instagram.

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Боец батальона "Айдар" поделился на своей странице в соцсети фотографией, на которой отдыхает у бассейна.

В подписи к фото он отметил, что решил пойти в СЗЧ и уехать на отдых в Турцию.

"Тяжелое решение, требует времени. Сейчас я в Турции, для меня служба закончилась, я в СЗЧ. Удачи уважаемые", — написал Станислав.

Публикация "Османа". Фото: instagram.com/stanislav_osman

Также военнослужащий продублировал фотографию в Instastories, где написал, что устал быть "рабом системы".

Осман ответил на упреки в сети. Фото: instagram.com/stanislav_osman

Публикация вызвала волну обсуждения в комментариях. Некоторые пользователи возмутились заявлением воина и отписались от него в соцсетях, другая половина — поддержала.

Однако были и те, кто сразу распознал шутку в публикации Османа. Внимательные подписчики заметили, что фотографию он сделал в одном из загородных отелей в Днепропетровской области.

Пользователи предположили, что таким образом Станислав хотел "постебаться" по системе и теме СЗЧ.

Со временем Осман все же подтвердил догадки подписчиков и заявил, что действительно не выезжал за границу, а фото были сделаны в отпуск еще летом.

"Ладно, расслабьтесь. Видео и фото были сделаны летом во время отпуска. В СЗЧ идти не собираюсь. Если все пойдут в СЗЧ, то до переговоров дело не дойдет. Будете собирать лахи и убегать, как бы вы противника не называли, а он в СЗЧ не пойдет даже в чужой стране, потому что хочет жить лучше, чем сейчас, в Бердянске им очень нравится", — написал Осман.

Осман ответил, где находится. Фото: instagram.com/stanislav_osman

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