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Встретил 39-летие на фронте — Дикусар впервые за долгое время вышел на связь

24 октября 2024 14:08
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь с фронта — фото
Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Хореограф, а ныне и военнослужащий, Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь со своими поклонниками. Сегодня, 24 октября, он отмечает свой 39-й день рождения.

Новым постом хореограф поделился на своей странице в Instagram.

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Особенный день боец ВСУ встретил не за праздничным столом, как обычно, а за линией разграничения. Как признался Дикусар, он любил, когда день рождения приходился на рабочий день, но сейчас его будни отличаются от довоенных.

В свое 39-летие хореограф вместе с побратимами на фронте имел особое "выступление".

"Я всегда любил, когда мой день рождения приходился на рабочий день. Потому что, что может быть лучше, чем иметь возможность воочию увидеть и подвести итоги за год жизни. Вероятно, Бог слышит меня, потому что сегодня я тоже имел "выступление" со своей командой. Не то, что вы привыкли видеть, но оно гораздо ценнее для меня. К*цапне было больно! К сожалению, это не вернет жизни нашим друзьям и близким. Но сохранит жизнь другим", — поделился Дикусар.

Хореограф Дмитрий Дикусар
Хореограф Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Также Дмитрий поделился своим фото в военной форме где-то в кафе в тылу. Правда, оно было сделано в прошлом году.

Также военнослужащий обратился с особой просьбой к своим поклонникам.

"Я чувствую ваше раздражение некоторыми нашими согражданами, потому что бываю иногда в городе и тоже читаю новости. Возможно, вы даже, время от времени, теряете веру в людей… Но помните, что прекрасные люди есть в нашей стране. Возможно, их даже меньше, чем гнид… Но, на них держится Вселенная! Итак, не теряйте веру друг в друга, мои прекрасные люди, и фильтруйте российское ИПСО, которое работает беспрестанно", — написал хореограф.

Ранее певица София Ротару впервые за длительное время показалась в Киеве.

Также известная активистка отреагировала на попытку ТЦК "помочь" обвиняемым в изнасиловании 14-летней избежать наказания.

Дмитрий Дикусар соцсети украинские звезды день рождения ВСУ

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