Хотів у ЗСУ, але виїхав за кордон — де зараз живе "Холостяк" Макс Михайлюк
Льотчик Макс Михайлюк став головним героєм 10-го сезону романтичного реаліті "Холостяк". Після проєкту він будував своє життя в Україні, але під час повномасштабної війни виїхав за кордон.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як склалося життя героя після романтичного шоу.
Як живе головний герой "Холостяк-10" Макс Михайлюк
Із самого дитинства Максим мріяв пов'язати своє життя з авіацією. Згодом він здійснив своє бажання та здобув освіту в льотній школі у США.
Михайлюк не збирався зупинятися на досягнутому і вже у 30 років відкрив власний бізнес. Пілот отримав додаткову ліцензію та створив власну льотну школу Flymax у США, де навчає майбутніх льотчиків.
Здебільшого Макс жив у Маямі, однак часто приїжджав до України. Тож саме тут вирішив шукати своє кохання.
2020 року Михайлюк погодився стати новим героєм шоу "Холостяк".
Підкорити серце пілота хотіло чимало українських дівчат, але вдалося це лише одній. У фіналі Михайлюк обрав гімнастку Дашу Ульянову.
Після завершення проєкту пара декілька місяців намагалася побудувати кохання, але цього їм так і не вдалося.
Втім самотнім "холостяк" був недовго і згодом знайшов свою другу половинку. Нею стала українська модель Даша Хлистун.
Деякий час пара приховувала стосунки, але взимку 2021 року офіційно підтвердила свій роман. У лютому того ж року стало відомо, що Михайлюк та Хлистун чекають на первістка.
У квітні на світ з'явилася донька пари Аріана. А за декілька місяців, у липні, Макс та Даша оформили свій шлюб офіційно.
У лютому 2024 року в родині знову сталося поповнення. Дружина народила пілоту сина, якого вони назвали Димитрій.
До початку повномасштабної війни родина мешкала в Україні. У перші дні російського вторгнення Михайлюк та його дружина засудили дії країни-агресорки.
У квітні 2022 року колишній "холостяк" опублікував фото у військовій формі та натякнув, що став на захист держави. Однак офіційних коментарів не давав.
Але згодом стало відомо, що Михайлюк разом із дружиною та донькою виїхав за кордон. У вересні 2023 року пілот показався у кабіні Boeing та почав ділитися контентом зі своїх польотів.
У відповідь на закиди в мережі Михайлюк відповів, що намагався використати свій потенціал в ЗСУ під час війни, однак так і не зміг цього зробити.
"Я провів сім місяців в Україні, намагаючись це зробити. Але нічого не почув у відповідь", — сказав Михайлюк.
Зараз родина перебуває у Сполучених Штатах, де вже облаштувала своє життя. Зрідка колишній "Холостяк" ділиться із підписниками світлинами зі свого сімейного життя та роботи в авіації.
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