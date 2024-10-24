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Хотів у ЗСУ, але виїхав за кордон — де зараз живе "Холостяк" Макс Михайлюк

24 жовтня 2024 15:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Де зараз пілот Макс Михайлюк із шоу Холостяк-10 — подробиці, фото
Макс Михайлюк. Фото: instagram.com/flymax305
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Льотчик Макс Михайлюк став головним героєм 10-го сезону романтичного реаліті "Холостяк". Після проєкту він будував своє життя в Україні, але під час повномасштабної війни виїхав за кордон. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, як склалося життя героя після романтичного шоу.

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Із самого дитинства Максим мріяв пов'язати своє життя з авіацією. Згодом він здійснив своє бажання та здобув освіту в льотній школі у США.

Макс Михайлюк на архівному фото
Макс Михайлюк на архівному фото. Фото: instagram.com/flymax305

Михайлюк не збирався зупинятися на досягнутому і вже у 30 років відкрив власний бізнес. Пілот отримав додаткову ліцензію та створив власну льотну школу Flymax у США, де навчає майбутніх льотчиків. 

Пілот Макс Михайлюк
Пілот Макс Михайлюк. Фото: instagram.com/flymax305

Здебільшого Макс жив у Маямі, однак часто приїжджав до України. Тож саме тут вирішив шукати своє кохання. 

2020 року Михайлюк погодився стати новим героєм шоу "Холостяк". 

Максим Михайлюк в шоу "Холостяк"
Максим Михайлюк у шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/flymax305

Підкорити серце пілота хотіло чимало українських дівчат, але вдалося це лише одній. У фіналі Михайлюк обрав гімнастку Дашу Ульянову. 

Макс Михайлюк і Даша Ульянова
Макс Михайлюк і Даша Ульянова. Фото: instagram.com/flymax305

Після завершення проєкту пара декілька місяців намагалася побудувати кохання, але цього їм так і не вдалося. 

Втім самотнім "холостяк" був недовго і згодом знайшов свою другу половинку. Нею стала українська модель Даша Хлистун. 

Макс Михайлюк та Даша Хлистун
Макс Михайлюк та Даша Хлистун. Фото: instagram.com/flymax305

Деякий час пара приховувала стосунки, але взимку 2021 року офіційно підтвердила свій роман. У лютому того ж року стало відомо, що Михайлюк та Хлистун чекають на первістка. 

У квітні на світ з'явилася донька пари Аріана. А за декілька місяців, у липні, Макс та Даша оформили свій шлюб офіційно. 

Макс Михайлюк з дружиною та донькою
Макс Михайлюк з дружиною та донькою. Фото: instagram.com/flymax305

У лютому 2024 року в родині знову сталося поповнення. Дружина народила пілоту сина, якого вони назвали Димитрій.

Максим Михайлюк з родиною
Максим Михайлюк з родиною. Фото: instagram.com/flymax305

До початку повномасштабної війни родина мешкала в Україні. У перші дні російського вторгнення Михайлюк та його дружина засудили дії країни-агресорки.

У квітні 2022 року колишній "холостяк" опублікував фото у військовій формі та натякнув, що став на захист держави. Однак офіційних коментарів не давав. 

Максим Михайлюк на початку повномасштабної війни
Максим Михайлюк на початку повномасштабної війни. Фото: instagram.com/flymax305

Але згодом стало відомо, що Михайлюк разом із дружиною та донькою виїхав за кордон. У вересні 2023 року пілот показався у кабіні Boeing та почав ділитися контентом зі своїх польотів. 

У відповідь на закиди в мережі Михайлюк відповів, що намагався використати свій потенціал в ЗСУ під час війни, однак так і не зміг цього зробити.

"Я провів сім місяців в Україні, намагаючись це зробити. Але нічого не почув у відповідь", — сказав Михайлюк.

Михайлюк хотів вступити в ЗСУ
Михайлюк хотів вступити в ЗСУ. Фото: instagram.com/flymax305

Зараз родина перебуває у Сполучених Штатах, де вже облаштувала своє життя. Зрідка колишній "Холостяк" ділиться із підписниками світлинами зі свого сімейного життя та роботи в авіації.

Раніше редакція Новини.LIVE розповідала, як склалося життя першого "Холостяка" Макса Чмерковського після проєкту.

Також уже відомо, хто став першою учасницею нового сезону "Холостяк" з Олександром Тереном.

Максим Михайлюк Дарина Хлистун особисте життя шоу шоу Холостяк

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