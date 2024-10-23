Новий сезон шоу Холостяк - хто став першою учасницею проєкту - відео

Герой шоу "Холостяк" Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Зовсім скоро на екрани вийде новий сезон романтичного реаліті "Холостяк" з ветераном Олександром "Тереном" Будьком. Напередодні прем'єри стало відомо, хто буде однією з учасниць проєкту.

Відео-анонс з'явилося на сторінці шоу в Instagram.

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Так, глядачі дізналися, що однією з претенденток на серце Олександра стала хирургиня, яка під час війни рятує життя українським військовим.

Дівчина прийшла на першу зустріч із холостяком у вишуканій білій сукні з пікантним розрізом та величезною трояндою на грудях.

"Останній раз я одягала сукню дуже давно", — зізналася дівчина.

Чи вдасться незнайомці підкорити Олександра та отримати заповітну троянду глядачі дізнаються вже 1 листопада.

Раніше Олександр Терен зізнався, як ставиться до "жіночих" та "чоловічих" обов'язків в родині.

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