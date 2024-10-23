Новий сезон шоу Холостяк - хто став першою учасницею проєкту - відео

Рятує життя військовим — героїнею шоу "Холостяк" стала тендітна хирургиня
Зовсім скоро на екрани вийде новий сезон романтичного реаліті "Холостяк" з ветераном Олександром "Тереном" Будьком. Напередодні прем'єри стало відомо, хто буде однією з учасниць проєкту.
Відео-анонс з'явилося на сторінці шоу в Instagram.
На шоу "Холостяк" прийшла хирургиня
Так, глядачі дізналися, що однією з претенденток на серце Олександра стала хирургиня, яка під час війни рятує життя українським військовим.
Дівчина прийшла на першу зустріч із холостяком у вишуканій білій сукні з пікантним розрізом та величезною трояндою на грудях.
"Останній раз я одягала сукню дуже давно", — зізналася дівчина.
Чи вдасться незнайомці підкорити Олександра та отримати заповітну троянду глядачі дізнаються вже 1 листопада.
Раніше Олександр Терен зізнався, як ставиться до "жіночих" та "чоловічих" обов'язків в родині.
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