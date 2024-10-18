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Новий "Холостяк" зізнався, чи поділяє у родині обов'язки на "жіночі" та "чоловічі"

18 жовтня 2024 16:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Олександр Терен висловився про жіночі обов'язки
Ветеран Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Новий "Холостяк" країни Олександр Терен прокоментував типовий стереотип про те, що саме жінки мають готувати для всієї родини. Ветеран переконаний, що дівчата "створені для кохання",  а не для того, щоб проводити купу часу на кухні.

Про це він заявив у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Герой романтичного реаліті-шоу поцікавився у шанувальників, як їм вдається балансувати між лінню готувати та сильним голодом.

Олександр Терен про обов'язки жінок
Ветеран Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Олександру порекомендували напівфабрикати, "Мівіну" чи послуги домогосподарки.

"Холостяк" зізнався, що багато дівчат почали писати про те, що саме дівчина чи жінка має готувати для свого коханого. Терен розкритикував такий стереотип, втім зізнався, що йому дуже приємно, коли кохана людина готує йому сніданок.

"Ви серйозно? Дівчина взагалі-то для любові, а не для плити. Це має бути бажанням, а не обов'язком. Хоча звичайно класно, коли зранку дівчина поруч і вже готовий  сніданок", — написав Терен.

Олександр Терен про приготування їжі
Ветеран Олександр Терен про роль жінок. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Нагадаємо, що прем'єра 13 сезону шоу "Холостяк" відбудеться 1 листопада о 19 годині. А також ми розповідали, що герою "Холостяка" Олександру Терену нахамили у держустанові в Києві.

родина Олександр "Терен" Будько українські зірки шоу шоу Холостяк

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