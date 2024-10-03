Коли прем'єра шоу Холостяк 2024 з Олександром Тереном — дата

Холостяк Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Стала відома дата прем'єри романтичного шоу "Холостяк". Головним героєм цьогорічного шоу став ветеран та громадській діяч Олександр Терен.

Про це повідомили на офіційній сторінці реаліті в Instagram.

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Отже, перша серія довгоочікуваного романтичного проєкту вийде на екрани вже 1 листопада. Спостерігати за тим, як Терен буде шукати свою другу половинку, глядачі зможуть щоп'ятниці о 19:00.

Нагадаємо, цьогоріч своє кохання на проєкті буде шукати Олександр "Терен" Будько. До початку повномасштабної війни він працював баристою, однак 24 лютого став на захист нашої країни. Під час боїв на Харківщині Олександр втратив нижні кінцівки.

Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Наразі Терен веде активну громадську діяльність та підтримує ветеранські проєкти. Окрім того, він створив власний YouTube-проєкт про безбар'єрність у містах України "Відвал ніг".

Ми писали про те, що в світі заговорили про українського "холостяка" Олександра Терена.

Раніше Олександр Терен розповів про те, як обирав дівчат на проєкті "Холостяк".