Когда премьера шоу Холостяк 2024 с Александром Тереном - дата

Холостяк Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Стала известна дата премьеры романтического шоу "Холостяк". Главным героем этого шоу стал ветеран и общественный деятель Александр Терен.

Об этом сообщили на официальной странице реалити в Instagram.

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Итак, первая серия долгожданного романтического проекта выйдет на экраны уже 1 ноября. Наблюдать за тем, как Терен будет искать свою вторую половинку, зрители смогут по пятницам в 19:00.

Напомним, в этом году свою любовь на проекте будет искать Александр "Терен" Будько. До начала полномасштабной войны он работал баристой, однако 24 февраля встал на защиту нашей страны. Во время боев в Харьковской области Александр потерял нижние конечности.

Александр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Терен ведет активную общественную деятельность и поддерживает ветеранские проекты. Кроме того, он создал собственный YouTube-проект о безбарьерности в городах Украины "Отвал ног".

Мы писали о том, что в мире заговорили об украинском "холостяке" Александре Терене.

Ранее Александр Терен рассказал о том, как выбирал девушек на проекте "Холостяк".