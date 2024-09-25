Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олександр Терен розсекретив деталі побачень на "Холостяку" arrow

Олександр Терен розсекретив деталі побачень на "Холостяку"

25 вересня 2024 22:08
Валерія Соколенко - Редактор
Олександр Терен розповів про дівчину, в яку закохався на "Холостяку"
Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Валерія Соколенко - Редактор

Головний "Холостяк" країни Олександр Терен поділився своїми враженнями після реаліті-шоу. Він розповів про побачення з дівчатами, як обирав для себе "ту саму" і яким був фінал шоу.

Всі деталі виклав у своєму Instagram.

Читайте також:

Олександр Терен розповів, як обирав дівчат на "Холостяку" 

Ветеран та блогер Олександр Терен вважає "Холостяк" найромантичнішим проєктом країни. Він мав з дівчатами багато  вражаючих, різноманітних, цікавих та ідеальних побачень. Він в захопленні від команди, яка змогла відшукати багато приємних локацій для спілкування учасників реаліті.

"Я не знав про жодну з дівчат нічого, оскільки до кастингу був не дотичний. Як тільки я став на місце зустрічі дівчат, на першій вечірці, хвилювання пробігло по моєму тілу. Я не знав, в який момент зайде перша дівчина. Моє очікування перервала поява ніг (бо тепер це чиста цікавість). Жартую, бо тільки їх я бачив спочатку", — розповів Холостяк.

Олександр Терен розповів, як обирав дівчат на "Холостяку". Фото: Instagram/holostyakstb
Олександр Терен розповів, як обирав дівчат на "Холостяку". Фото: Instagram/holostyakstb

Терен зізнався, що дуже сильно хвилювався, хоча очікування було того варте. 

"Тоді двері відкрилися і я зустрівся поглядом з красивою дівчиною, з кожним її кроком хвилювання минало. І ось вона вже поруч, ми розмовляємо, я дивуюся своїй впевненості, бо перед початком було складно усвідомити цей шлях. З кожною дівчиною, що входила далі, я дивувався, потрапляючи ніби в казку, де все так красиво! Проте робити вибір потрібно було навіть в цей день", — зізнався ветеран.

Олександр Терен розсекретив подробиці фіналу "Холостяка". Фото: Instagram/holostyakstb
Олександр Терен розсекретив подробиці фіналу "Холостяка". Фото: Instagram/holostyakstb

Олександр був повністю відвертим на побаченнях з учасницями Однак не всі знімальні дні були для нього комфортними.

"Вперше в житті в мене були побачення з двома, а інколи трьома дівчатами. Не передати словами, як це складно та незручно. Відчуття, ніби при батьках тебе запитують, кого ти більше любиш — тата чи маму?" — пояснив Терен.

Олександр Терен та Григорій Решетнік в шоу "Холостяк". Фото: СТБ
Олександр Терен та Григорій Решетнік в шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Також ветеран розповів, що були дівчата з якими він відразу знайшов спільну мову, а з іншими довелось попрощатися.

"Кожна церемонія троянд була для мене своєрідним випробуванням. Я не міг просто віддати всім троянди та лишитися в спокої, моє бажання було відчути кохання. Тим паче з кожним днем, в атмосфері краси навколо, я ставав ближчим до кожної з дівчат, був щирим у своїх емоціях та словах. З кимось ця щирість давала зрозуміти, що нам не вдасться побудувати стосунки, але з кимось вона рухала нас разом вперед", — написав блогер.

Найважче Олександру було на останніх церемоніях. Адже він мусив прощатися з тими, з ким вибудувалася своя історія та зʼявилися спільні спогади.

"Як би мені не хотілося робити боляче чи неприємно, мені доводилося це робити. При цьому я теж почувався кепсько. І ось, нарешті, фінальна промова з однією з них. З тою, яка стала найближчою моєму серцю. Поруч з якою мені все ясно й очі щасливі.Спітнілі руки, каблучка і питальний погляд. Чи прийме?" — залишив інтригу "Холостяк".

Нагадаємо, світові медіа зацікавились новим сезоном українського "Холостяка". Також Олександр Терен налякав фанатів, що не знайшов кохання на шоу.

шоу Холостяк ветерани кохання Олександр "Терен" Будько

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 Відмовився від мобілізації та сховався від ТЦК — як суд покарав чоловіка

22:30 В Одесі син ветерана підпалював машини військових — як його покарав суд

22:16 Виплати після звільнення із ЗСУ — як отримати ці кошти

22:15 Зеленський зустрівся з Макроном — про що говорили

21:44 Ворог вдарив по Костянтинівці — під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

21:33 В Резерв+ стоїть статус "у розшуку" — чи зможе чоловік вступити до ВНЗ

21:30 Відключення світла — графіки для Одеси на завтра

21:30 Військовий повернувся додому через сварку з командиром — що вирішив суд

21:10 У Хмельницькому померла жінка, у якої діагностували гарячку Західного Нілу

22:33 Відмовився від мобілізації та сховався від ТЦК — як суд покарав чоловіка

22:30 В Одесі син ветерана підпалював машини військових — як його покарав суд

22:16 Виплати після звільнення із ЗСУ — як отримати ці кошти

22:15 Зеленський зустрівся з Макроном — про що говорили

21:44 Ворог вдарив по Костянтинівці — під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

21:33 В Резерв+ стоїть статус "у розшуку" — чи зможе чоловік вступити до ВНЗ

21:30 Відключення світла — графіки для Одеси на завтра

21:30 Військовий повернувся додому через сварку з командиром — що вирішив суд

21:10 У Хмельницькому померла жінка, у якої діагностували гарячку Західного Нілу

20:50 Шовковський здивував вибором стартового складу Динамо на матч із Лаціо

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

24 вересня 2024

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

24 вересня 2024
Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії