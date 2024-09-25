Олександр Терен розповів про дівчину, в яку закохався на "Холостяку"

Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Головний "Холостяк" країни Олександр Терен поділився своїми враженнями після реаліті-шоу. Він розповів про побачення з дівчатами, як обирав для себе "ту саму" і яким був фінал шоу.

Всі деталі виклав у своєму Instagram.

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Олександр Терен розповів, як обирав дівчат на "Холостяку"

Ветеран та блогер Олександр Терен вважає "Холостяк" найромантичнішим проєктом країни. Він мав з дівчатами багато вражаючих, різноманітних, цікавих та ідеальних побачень. Він в захопленні від команди, яка змогла відшукати багато приємних локацій для спілкування учасників реаліті.

"Я не знав про жодну з дівчат нічого, оскільки до кастингу був не дотичний. Як тільки я став на місце зустрічі дівчат, на першій вечірці, хвилювання пробігло по моєму тілу. Я не знав, в який момент зайде перша дівчина. Моє очікування перервала поява ніг (бо тепер це чиста цікавість). Жартую, бо тільки їх я бачив спочатку", — розповів Холостяк.

Олександр Терен розповів, як обирав дівчат на "Холостяку". Фото: Instagram/holostyakstb

Терен зізнався, що дуже сильно хвилювався, хоча очікування було того варте.

"Тоді двері відкрилися і я зустрівся поглядом з красивою дівчиною, з кожним її кроком хвилювання минало. І ось вона вже поруч, ми розмовляємо, я дивуюся своїй впевненості, бо перед початком було складно усвідомити цей шлях. З кожною дівчиною, що входила далі, я дивувався, потрапляючи ніби в казку, де все так красиво! Проте робити вибір потрібно було навіть в цей день", — зізнався ветеран.

Олександр Терен розсекретив подробиці фіналу "Холостяка". Фото: Instagram/holostyakstb

Олександр був повністю відвертим на побаченнях з учасницями Однак не всі знімальні дні були для нього комфортними.

"Вперше в житті в мене були побачення з двома, а інколи трьома дівчатами. Не передати словами, як це складно та незручно. Відчуття, ніби при батьках тебе запитують, кого ти більше любиш — тата чи маму?" — пояснив Терен.

Олександр Терен та Григорій Решетнік в шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Також ветеран розповів, що були дівчата з якими він відразу знайшов спільну мову, а з іншими довелось попрощатися.

"Кожна церемонія троянд була для мене своєрідним випробуванням. Я не міг просто віддати всім троянди та лишитися в спокої, моє бажання було відчути кохання. Тим паче з кожним днем, в атмосфері краси навколо, я ставав ближчим до кожної з дівчат, був щирим у своїх емоціях та словах. З кимось ця щирість давала зрозуміти, що нам не вдасться побудувати стосунки, але з кимось вона рухала нас разом вперед", — написав блогер.

Найважче Олександру було на останніх церемоніях. Адже він мусив прощатися з тими, з ким вибудувалася своя історія та зʼявилися спільні спогади.

"Як би мені не хотілося робити боляче чи неприємно, мені доводилося це робити. При цьому я теж почувався кепсько. І ось, нарешті, фінальна промова з однією з них. З тою, яка стала найближчою моєму серцю. Поруч з якою мені все ясно й очі щасливі.Спітнілі руки, каблучка і питальний погляд. Чи прийме?" — залишив інтригу "Холостяк".

Нагадаємо, світові медіа зацікавились новим сезоном українського "Холостяка". Також Олександр Терен налякав фанатів, що не знайшов кохання на шоу.