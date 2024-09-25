Александр Терен рассказал о девушке, в которую влюбился на "Холостяке"

Общественный деятель, ветеран войны Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Главный "Холостяк" страны Александр Терен поделился своими впечатлениями после реалити-шоу. Он рассказал о свидании с девушками, как выбирал для себя "ту самую" и каким был финал шоу.

Все детали изложил в своем Instagramе.

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Александр Терен рассказал, как выбирал девушек на "Холостяке"

Ветеран и блогер Александр Терен считает "Холостяк" — самым романтичным проектом страны. У него были с девушками много впечатляющих, разнообразных, интересных и идеальных свиданий. Он в восторге от команды, которая смогла найти много приятных локаций для общения участников реалити.

"Я не знал ни одной из девушек ничего, поскольку к кастингу был не причастен. Как только я стал на место встречи девушек, на первой вечеринке, волнение пробежало по моему телу. Я не знал в какой момент зайдет первая девушка. Мое ожидание прервало появление ног (потому что теперь это чистое любопытство). Шучу, потому что только их я видел сначала", — рассказал Холостяк.

Александр Терен рассказал, как выбирал девушек на "Холостяке". Фото: Instagram/holostyakstb

Терен признался, что очень сильно волновался, хотя ожидание того стоило.

"Тогда дверь открылась и я встретился взглядом с красивой девушкой, с каждым ее шагом волнения проходило. И вот она уже рядом, мы разговариваем, я удивляюсь своей уверенности, потому что перед началом было сложно осознать этот путь. С каждой девушкой, которая входила дальше я удивлялся, попадая в сказку, где все так красиво! Однако делать выбор нужно было даже в этот день", — признался ветеран.

Александр Терен рассекретил подробности финала "Холостяка". Фото: Instagram/holostyakstb

Александр был полностью откровенен на свиданиях с участницами. Однако, не все съемочные дни были для него комфортными.

"Впервые в жизни у меня были свидания с двумя, а иногда тремя девушками. Не передать словами, как это сложно и не удобно. Ощущение будто при родителях тебя спрашивают кого ты больше любишь — папу или маму?" — объяснил Терен.

Александр Терен и Григорий Решетник в шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Также ветеран рассказал, что были девушки, с которыми он сразу нашел общий язык, а с другими — пришлось попрощаться.

"Каждая церемония роз была для меня своеобразным испытанием. Я не мог просто отдать всем розы и остаться в покое, мое желание было почувствовать любовь. Тем более с каждым днем, в атмосфере красоты вокруг, я становился ближе к каждой из девушек, был искренним в своих эмоциях и словах. С кем-то эта искренность дала понять, что нам не удастся построить отношения, но с другими она двигала нас вместе вперед", — написал блогер.

Тяжелее всего Александру было на последних церемониях. Ведь он должен был прощаться с теми, с кем выстроилась своя история и появились общие воспоминания.

"Если бы мне не хотелось делать больно, или неприятно, мне приходилось это делать. При этом я тоже чувствовал себя плохо. И вот, наконец, финальная речь с одной из них. С той, которая стала ближайшей моему сердцу. Рядом с которой мне все ясно и глаза счастливы. Спящие руки, кольцо и вопросительный взгляд. Примет или нет?" — оставил интригу "Холостяк".

Напомним, мировые медиа заинтересовались новым сезоном украинского "Холостяка". Также Александр Терен испугал фанатов, не нашедших любви на шоу.