Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Александр Терен рассекретил детали свиданий на "Холостяке" arrow

Александр Терен рассекретил детали свиданий на "Холостяке"

25 сентября 2024 22:08
Валерия Соколенко - Редактор
Александр Терен рассказал о девушке, в которую влюбился на "Холостяке"
Общественный деятель, ветеран войны Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Валерия Соколенко - Редактор

Главный "Холостяк" страны Александр Терен поделился своими впечатлениями после реалити-шоу. Он рассказал о свидании с девушками, как выбирал для себя "ту самую" и каким был финал шоу.

Все детали изложил в своем Instagramе.

Читайте также:

Александр Терен рассказал, как выбирал девушек на "Холостяке"

Ветеран и блогер Александр Терен считает "Холостяк" — самым романтичным проектом страны. У него были с девушками много впечатляющих, разнообразных, интересных и идеальных свиданий. Он в восторге от команды, которая смогла найти много приятных локаций для общения участников реалити.

"Я не знал ни одной из девушек ничего, поскольку к кастингу был не причастен. Как только я стал на место встречи девушек, на первой вечеринке, волнение пробежало по моему телу. Я не знал в какой момент зайдет первая девушка. Мое ожидание прервало появление ног (потому что теперь это чистое любопытство). Шучу, потому что только их я видел сначала", — рассказал Холостяк.

Александр Терен рассказал, как выбирал девушек на "Холостяке". Фото: Instagram/holostyakstb
Александр Терен рассказал, как выбирал девушек на "Холостяке". Фото: Instagram/holostyakstb

Терен признался, что очень сильно волновался, хотя ожидание того стоило.

"Тогда дверь открылась и я встретился взглядом с красивой девушкой, с каждым ее шагом волнения проходило. И вот она уже рядом, мы разговариваем, я удивляюсь своей уверенности, потому что перед началом было сложно осознать этот путь. С каждой девушкой, которая входила дальше я удивлялся, попадая в сказку, где все так красиво! Однако делать выбор нужно было даже в этот день", — признался ветеран.

Александр Терен рассекретил подробности финала "Холостяка". Фото: Instagram/holostyakstb
Александр Терен рассекретил подробности финала "Холостяка". Фото: Instagram/holostyakstb

Александр был полностью откровенен на свиданиях с участницами. Однако, не все съемочные дни были для него комфортными.

"Впервые в жизни у меня были свидания с двумя, а иногда тремя девушками. Не передать словами, как это сложно и не удобно. Ощущение будто при родителях тебя спрашивают кого ты больше любишь — папу или маму?" — объяснил Терен.

Александр Терен и Григорий Решетник в шоу "Холостяк". Фото: СТБ
Александр Терен и Григорий Решетник в шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Также ветеран рассказал, что были девушки, с которыми он сразу нашел общий язык, а с другими — пришлось попрощаться.

"Каждая церемония роз была для меня своеобразным испытанием. Я не мог просто отдать всем розы и остаться в покое, мое желание было почувствовать любовь. Тем более с каждым днем, в атмосфере красоты вокруг, я становился ближе к каждой из девушек, был искренним в своих эмоциях и словах. С кем-то эта искренность дала понять, что нам не удастся построить отношения, но с другими она двигала нас вместе вперед", — написал блогер.

Тяжелее всего Александру было на последних церемониях. Ведь он должен был прощаться с теми, с кем выстроилась своя история и появились общие воспоминания.

"Если бы мне не хотелось делать больно, или неприятно, мне приходилось это делать. При этом я тоже чувствовал себя плохо. И вот, наконец, финальная речь с одной из них. С той, которая стала ближайшей моему сердцу. Рядом с которой мне все ясно и глаза счастливы. Спящие руки, кольцо и вопросительный взгляд. Примет или нет?" — оставил интригу "Холостяк".

Напомним, мировые медиа заинтересовались новым сезоном украинского "Холостяка". Также Александр Терен испугал фанатов, не нашедших любви на шоу.

шоу Холостяк ветераны любовь Александр "Терен" Будько

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:44 Враг ударил по Константиновке — под обстрел попал эвакуационный экипаж

Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

21:33 В Резерв+ стоит статус "в розыске" — сможет ли мужчина поступить в вуз

21:30 Отключение света — графики для Одессы на завтра

21:30 Военный вернулся домой из-за ссоры с командиром — что решил суд

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

21:10 В Хмельницком умерла женщина, у которой диагностировали лихорадку Западного Нила

20:50 Шовковский удивил выбором стартового состава Динамо на матч с Лацио

20:36 Неиспользованный отпуск воинов-срочников — как получить компенсацию

20:35 Россия смогла интегрировать Starlink в дроны типа "Шахед" — Defense Express

20:32 Украину будут заливать холодные дожди и греметь грозы — прогноз погоды на завтра

21:44 Враг ударил по Константиновке — под обстрел попал эвакуационный экипаж

21:33 В Резерв+ стоит статус "в розыске" — сможет ли мужчина поступить в вуз

21:30 Отключение света — графики для Одессы на завтра

21:30 Военный вернулся домой из-за ссоры с командиром — что решил суд

21:10 В Хмельницком умерла женщина, у которой диагностировали лихорадку Западного Нила

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20:50 Шовковский удивил выбором стартового состава Динамо на матч с Лацио

20:36 Неиспользованный отпуск воинов-срочников — как получить компенсацию

20:35 Россия смогла интегрировать Starlink в дроны типа "Шахед" — Defense Express

20:32 Украину будут заливать холодные дожди и греметь грозы — прогноз погоды на завтра

20:11 Генпрокуратура третий раз хочет арестовать 2300 вагонов Полтавского ГОК — детали

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

24 сентября 2024

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке