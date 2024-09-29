Як знімали першу вечірку "Холостяка" з Олександром Тереном — відео

Ветеран і блогер Олександр Терен у шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Продюсери шоу "Холостяк" розсекретили, яку локацію обрали для зйомок першого випуску. Вони зупинились на одному з найбільших майданчиків у Києві, щоб втілити сценарні ідеї і влаштувати по-справжньому романтичну вечірку.

Про це розповіли в Instagram.

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Перша вечірка "Холостяка" з Олександром Тереном знімалась в "Парковому"

Творча команда шоу "Холостяк" розповіла про те, як знімалась перша вечірка 13-го сезону. Для масштабного знайомства дівчат з головним героєм Олександром Тереном обрали ЦВК "Парковий".

"Першу вечірку ми обирали так, як вона в нас дуже велика і масштабна, нам потрібне було якесь велике і масштабне місце. Звичайно, щоб дотримуватися сценарних ідей. І, щоб була можливість їх втілити", — розповіли продюсери.

Також поділились цікавою деталлю. Вперше для зйомок реаліті ставили кран на кран. Тож, варто очікувати неймовірних кадрів з висоти.

Нагадаємо, ветеран Олександр Терен розповів, як обирав дівчат на "Холостяку". Також світові медіа говорять про історію нового героя реаліті.