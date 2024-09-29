Как снимали первую вечеринку "Холостяка" с Александром Тереном — видео

Ветеран и блогер Александр Терен в шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Продюсеры шоу "Холостяк" рассекретили, какую локацию выбрали для съемок первого выпуска. Они остановились на одной из самых больших площадок в Киеве, чтобы воплотить сценарные идеи и устроить по-настоящему романтическую вечеринку.

Об этом рассказали в Instagram.

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Первая вечеринка "Холостяка" с Александром Тереном снималась в "Парковом"

Творческая команда шоу "Холостяк" рассказала о том, как снималась первая вечеринка 13-го сезона. Для масштабного знакомства девушек с главным героем Александром Тереном выбрали ЦИК "Парковый".

"Первую вечеринку мы выбирали так: поскольку она у нас очень большая и масштабная, нам нужно было какое-то большое и масштабное место. Конечно, чтобы придерживаться сценарных идей. И чтобы была возможность их воплотить", — рассказали продюсеры.

Также поделились интересной деталью. Впервые для съемок реалити ставили кран на кран. Следовательно, стоит ожидать невероятных кадров с высоты.

Напомним, ветеран Александр Терен рассказал, как выбирал девушек на "Холостяке". Также мировые медиа говорят об истории нового героя реалити.