Холостяк Олександр Терен розповів, як йому нахамили комунальники

Олександр Терен. Фото: скриншот

Головний герой шоу "Холостяк-13" Олександр Терен розповів про неприємну ситуацію в спілкуванні з одним комунальним підприємством Києва. Громадський діяч поскаржився на неповажне ставлення до себе як ветерана.

Подробицями Терен поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Після повернення з фронту ветеран активно працює над тим, аби українські міста ставали безбар'єрними. Так, Олександр звернувся до однієї з комунальних установ столиці з проханням про ремонт під'їзду в будинку, де він мешкає в Печерському районі.

За словами Терена, в будинок "важко зайти навіть на своїх двох ногах".

Холостяк звернувся на гарячу лінію зі своїм проханням, однак неочікувано отримав дуже грубу відповідь.

"Я подзвонив на гарячу лінію, а там мені не дуже гарно пояснили, що робити далі. Операторка сказала: "Це не моя проблема, що у вас немає ніг". Я і не знав, що відповісти", — приголомшив розповіддю Олександр.

Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Однак здаватися ветеран не збирався та вирішив прийти до установи особисто. Цей метод, вочевидь, спрацював краще і вже наступного дня на місце приїхали відповідні служби.

"Я пішов туди, де вони сидять. Мені дали пошту і я написав заяву ще раз з описом проблеми. І вже сьогодні приїхав керівник компанії зі своїми підлеглими дивитися, що тут не так. Він сказав, що все гаразд і що все зроблять", — розповів Терен.

Як показав пізніше на фото ветеран, комунальники і справді почали ремонтні роботи.

Терен показав результат роботи. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Нагадаємо, вже стало відомо, коли покажуть новий сезон шоу "Холостяк" з Олександром Тереном.

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