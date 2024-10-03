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Холостяку Александру Терену нахамили в госучреждении в Киеве — что произошло

3 октября 2024 15:06
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Холостяк Александр Терен рассказал, как ему нахамили коммунальщики
Александр Терен. Фото: скриншот
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен рассказал о неприятной ситуации в общении с одним коммунальным предприятием Киева. Общественный деятель пожаловался на неуважительное отношение к себе как ветерану.

Подробностями Терен поделился на своей странице в Instagram.

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После возвращения с фронта ветеран активно работает над тем, чтобы украинские города становились безбарьерными. Так, Александр обратился в одно из коммунальных учреждений столицы с просьбой о ремонте подъезда в доме, где он проживает в Печерском районе.

По словам Терена, в дом "трудно зайти даже на своих двух ногах".

Холостяк обратился на горячую линию со своей просьбой, однако неожиданно получил очень грубый ответ.

"Я позвонил на горячую линию, а там мне не очень хорошо объяснили, что делать дальше. Оператор сказала: "Это не моя проблема, что у вас нет ног". Я и не знал, что ответить", — ошеломил рассказ Александр.

Александру Терену нахамили в госучреждении
Александр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Однако сдаваться ветеран не собирался и решил прийти в учреждение лично. Этот метод, по всей видимости, сработал лучше и уже на следующий день на место приехали соответствующие службы.

"Я пошел туда, где они сидят. Мне дали почту и я написал заявление еще раз с описанием проблемы. И уже сегодня приехал руководитель компании со своими подчиненными смотреть, что здесь не так. Он сказал, что все в порядке и что все сделают", — рассказал Терен.

Как показал позже на фото ветеран, коммунальщики действительно начали ремонтные работы.

Александр Терен обратился к коммунальщикам
Терен показал результат работы. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Напомним, уже стало известно, когда покажут новый сезон шоу "Холостяк" с Александром Тереном.

Также мы писали о том, где снимали первую вечеринку "Холостяк-13".

скандал шоу Холостяк украинские звезды Александр "Терен" Будько безбарьерность

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