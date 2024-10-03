Холостяк Александр Терен рассказал, как ему нахамили коммунальщики

Холостяку Александру Терену нахамили в госучреждении в Киеве — что произошло
Главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен рассказал о неприятной ситуации в общении с одним коммунальным предприятием Киева. Общественный деятель пожаловался на неуважительное отношение к себе как ветерану.
Подробностями Терен поделился на своей странице в Instagram.
Александр Терен попросил коммунальщиков починить крыльцо возле дома
После возвращения с фронта ветеран активно работает над тем, чтобы украинские города становились безбарьерными. Так, Александр обратился в одно из коммунальных учреждений столицы с просьбой о ремонте подъезда в доме, где он проживает в Печерском районе.
По словам Терена, в дом "трудно зайти даже на своих двух ногах".
Холостяк обратился на горячую линию со своей просьбой, однако неожиданно получил очень грубый ответ.
"Я позвонил на горячую линию, а там мне не очень хорошо объяснили, что делать дальше. Оператор сказала: "Это не моя проблема, что у вас нет ног". Я и не знал, что ответить", — ошеломил рассказ Александр.
Однако сдаваться ветеран не собирался и решил прийти в учреждение лично. Этот метод, по всей видимости, сработал лучше и уже на следующий день на место приехали соответствующие службы.
"Я пошел туда, где они сидят. Мне дали почту и я написал заявление еще раз с описанием проблемы. И уже сегодня приехал руководитель компании со своими подчиненными смотреть, что здесь не так. Он сказал, что все в порядке и что все сделают", — рассказал Терен.
Как показал позже на фото ветеран, коммунальщики действительно начали ремонтные работы.
Напомним, уже стало известно, когда покажут новый сезон шоу "Холостяк" с Александром Тереном.
Также мы писали о том, где снимали первую вечеринку "Холостяк-13".
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