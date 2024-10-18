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Новый "Холостяк" признался, разделяет ли в семье обязанности на "женские" и "мужские"

18 октября 2024 16:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Александр Терен высказался о женских обязанностях
Ветеран Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Новый "Холостяк" страны Александр Терен прокомментировал типичный стереотип о том, что женщины должны готовить для всей семьи. Ветеран убежден, что девушки "созданы для любви", а не для того, чтобы проводить кучу времени на кухне.

Об этом он заявил в Stories на своей странице в Instagram.

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Александр Терен о роли женщины в семье

Герой романтического реалити-шоу поинтересовался у поклонников, как им удается балансировать между ленью готовить и сильным голодом.

Александр Терен об обязанностях женщин
Ветеран Александр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Александру порекомендовали полуфабрикаты, "Мивину" или услуги домохозяйки.

"Холостяк" признался, что многие девушки начали писать о том, что именно девушка или женщина должна готовить для своего любимого. Терен раскритиковал такой стереотип, однако признался, что ему очень приятно, когда любимый человек готовит ему завтрак.

"Вы серьезно? Девушка вообще-то для любви, а не для плиты. Это должно быть желанием, а не обязанностью. Хотя конечно классно, когда утром девушка рядом и уже готовый завтрак", — написал Терен.

Александр Терен о приготовлении пищи
Ветеран Александр Терен о роли женщин. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Напомним, что премьера 13 сезона шоу "Холостяк" состоится 1 ноября в 19 часов. А также мы рассказывали, что герою "Холостяка" Александру Терену нахамили в госучреждении в Киеве.

семья Александр "Терен" Будько украинские звезды шоу шоу Холостяк

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