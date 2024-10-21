Як живе Макс Чмерковський з першого сезону шоу "Холостяк" - подробиці, фото

Макс Чмерковський. Фото: instagram.com/maksimc

Вперше романтичне шоу "Холостяк" вийшло на українські телеекрани 2011 року. Головним героєм дебютного сезону став хореограф Макс Чмерковський.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як склалося життя холостяка після проєкту.

Читайте також:

Як живе перший "Холостяк" Макс Чмерковський

Танцівник родом з Одеси, проте вже багато років мешкає у Сполучених Штатах. Широку популярність за кордоном Максу принесла участь в американському шоу Dancing with the Stars.

Макс Чмерковський в американському шоу "Танці з зірками". Фото: instagram.com/maksimc

Після успіху на телебаченні Чмерковський заснував свою школу танців, а згодом і продюсерську компанію, яка організовує танцювальні турніри по всьому світу.

Попри життя та успіх США, шукати кохання хореограф спершу вирішив на батьківщині. У першому сезоні "Холостяка" Чмерковський підкорив українських жінок своїм шармом та харизмою.

Макс Чмерковський в шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Переможницею проєкту стала Олександра Шульгіна. Однак разом пара була недовго і невдовзі після шоу їхні стосунки завершилися. Згодом Чмерковський зізнався, що взагалі жалкує про свою участь у проєкті.

Олександра Шульгіна та Макс Чмерковський. Фото: скриншот

За рік після участі в шоу Чмерковський почав стосунки з австралійською танцівницею Петою Маргатройд.

2017 року Макс одружився зі своєю обраницею. Пара зіграла розкішне весілля у США.

Весілля Макса Чмерковського та Пети Маргатройд. Фото: instagram.com/maksimc

Того ж року стало відомо, що Пета народила хореографу сина Шая.

Макс Чмерковський з дружиною та сином. Фото: instagram.com/maksimc

Після народження первістка Чмерковський та його дружина довго мріяли про ще одну дитину. Лише 2023 року Пета знову змогла завагітніти та народила другого хлопчика, якого назвали Ріо.

Чмерковський та Маргатройд з синами. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Одразу ж після народження другої дитини, зіркова пара наважилася на ще одну вагітність. У липні 2024 року Чмерковський став татом третього хлопчика — Мілана.

Пета Маргатройд та Макс Чмерковський з третім сином. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Макс Чмерковський з родиною. Фото: instagram.com/maksimc

Увесь цей час Чмерковський продовжував свою танцювальну та телевізійну кар'єру, як у США, так і в Україні.

Після участі в "Холостяку" хореографа не раз запрошували на різні проєкти в Україні. Зокрема, він був одним з членів журі української версії шоу "Танці з зірками", а перед початком повномасштабної війни мав оцінювати учасників шоу "Танцюють всі!".

Макс Чмерковський в шоу "Танці з зірками". Фото: instagram.com/maksimc

Саме під час знімань у Києві Макса застала велика війна. З перших днів російського вторгнення хореограф підтримав Україну та став допомагати державі.

У своїх соцмережах та на телебаченні Чмерковський розповідає американцям про російські злочини в Україні. Окрім того, хореограф допомагає благодійним фондам, а також долучився до будівництва модульних будинків для переселенців на Львівщині.

ЗаголовокЧмерковський під час будівництва модульних будинків для переселенців. Фото: instagram.com/maksimc

Нагадаємо, нещодавно дружина Макса Чмерковського показала милі кадри з їхнім новонародженим сином.

Також ми писали, як ведучий шоу "Холостяк" відсвяткував день народження в Чехії.