Григорій Решетнік відсвяткував день народження у Чехії - фото

Зірка "Холостяка" відсвяткував день народження за кордоном
Ведучому шоу "Холостяк" Григорію Решетніку 17 жовтня виповнився 41 рік. День народження шоумен відсвяткував за кордоном.
Кадрами зі свята поділилася його дружина Христина в Instagram.
Григорій Решетнік відсвяткував 41-річчя в Чехії
Днями ведучий разом зі дружиною вирушив до Чехії на вінчання своїх друзів. Так зпівпало, що і свій день народження багатодітний батько теж зустрів за кордоном.
Спершу Христина та Григорій не планували гучного святкування. Ранком вони влаштували святковий сніданок в ресторані, а потім вирушили на романтичну прогулянку містом.
Однак ввечері на Решетніка чекав сюрприз. Друзі шоумена приїхали привітати його з різних куточків Європи.
"Наші друзі надіслали мені запрошення на зустріч. Ми приходимо, а там сюрприз. Найрідніші люди в Чехії прийшли вітати коханого", — розповіла Христина.
Для Григорія такий поворот подій став повною несподіванкою. Тож святкування дня народження ведучий продовжив вже у ресторані в великому колі друзів.
"Сказати, що Гриша був вражений — нічого не сказати. Не міг повірити в те, що відбувається. він нічого не знав і не здогадувався", — поділилася враженням ведучого його дружина.
Наприкінці вечора на іменника чекав великий святковий торт зі свічками.
Нагадаємо, Григорій Решетнік з дружиною спантеличили світлиною з церкви у Празі.
Раніше ведучий шоу "Холостяк" пригадав знайомство з лідер гурту "Океан Ельзи".
Читайте Новини.LIVE!