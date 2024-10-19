Григорій Решетнік відсвяткував день народження у Чехії - фото

Григорій Решетнік. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ведучому шоу "Холостяк" Григорію Решетніку 17 жовтня виповнився 41 рік. День народження шоумен відсвяткував за кордоном.

Кадрами зі свята поділилася його дружина Христина в Instagram.

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Днями ведучий разом зі дружиною вирушив до Чехії на вінчання своїх друзів. Так зпівпало, що і свій день народження багатодітний батько теж зустрів за кордоном.

Спершу Христина та Григорій не планували гучного святкування. Ранком вони влаштували святковий сніданок в ресторані, а потім вирушили на романтичну прогулянку містом.

Stories Христини Решетнік. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина та Григорій Решетніки. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Однак ввечері на Решетніка чекав сюрприз. Друзі шоумена приїхали привітати його з різних куточків Європи.

"Наші друзі надіслали мені запрошення на зустріч. Ми приходимо, а там сюрприз. Найрідніші люди в Чехії прийшли вітати коханого", — розповіла Христина.

Григорій Решетнік відсвяткував день народження. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Для Григорія такий поворот подій став повною несподіванкою. Тож святкування дня народження ведучий продовжив вже у ресторані в великому колі друзів.

День народження Григорія Решетніка в Чехії. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

День народження Григорія Решетніка. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Сказати, що Гриша був вражений — нічого не сказати. Не міг повірити в те, що відбувається. він нічого не знав і не здогадувався", — поділилася враженням ведучого його дружина.

Наприкінці вечора на іменника чекав великий святковий торт зі свічками.

Друзі привітали Решетніка з днем народження. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, Григорій Решетнік з дружиною спантеличили світлиною з церкви у Празі.

Раніше ведучий шоу "Холостяк" пригадав знайомство з лідер гурту "Океан Ельзи".