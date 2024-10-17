Христина Решетнік привітала чоловіка, ведучого шоу "Холостяк", з днем народження

Дружина ведучого шоу "Холостяк" зворушливо привітала його з 41-річчям
В четвер, 17 жовтня, телеведучий Григорій Решетнік відзначив день народження. Беззмінному ведучому проєкту "Холостяк" виповнився 41 рік. З цієї нагоди його привітала дружина, блогерка Христина Решетнік.
Відповідне відео з’явилось в її соцмережах.
День народження Григорія Решетніка
Христина Решетнік опублікувала відео, яке зняли в столиці Чехії, Празі. Туди зіркове подружжя приїхало на весілля своїх друзів.
"З днем народження, моє кохання. За сніданком сьогодні ти сказав, що основним своїм здобутком в 41 ти вважаєш сім'ю А насправді знай, що це — ми везунчики, бо нам пощастило мати такого фантастичного чоловіка та татка", — зауважила Христина Решетнік.
Дружина телеведучого додала, що вона з трьома їхніми синами завжди будуть з телеведучим. Христина побажала, аби Григорій Решетнік був здоровим і щасливим. А головна спільна мрія, перемога України у війні, збулась.
Також блогерка показала колаж з двох фотографій. На них видно, як подружжя змінилось за останні 16 років.
Публікацію з нагоди свого дня народження зробив і Григорій Решетнік. Він зазначив, що 41 рік — це "класний і свідомий вік". Мовляв, щось вже зроблено і чогось ще хочеться. Телеведучий подякував Богові за все, що має.
"Абсолютне щастя, безумовно, попереду — наша Перемога! Вірю в неї усім серцем! Та уклінно дякую нашим захисникам і захисницям за можливість жити, працювати, допомагати — ви наші Герої", — зауважив Григорій.
Він також висловив любов до своєї родини, повагу до друзів та колег. Деякі з представників українського шоу-бізнесу залишили привітання в коментарях.
- Бажаю тобі безмежної радості, нових досягнень і натхнення. Твоя, енергія та талант завжди захоплюють і надихають, перетворюючи, кожну мить на справжнє свято, — артистка балету Катерина Кухар.
- Ти — неймовірна людина і першокласний професіонал, чудовий сім'янин! Велика честь бути знайомою з тобою, і мати можливість працювати! Будь щасливим, — акторка Наталка Денисенко.
- Щирі вітання, Гришо! Миру, добра, міцного здоровʼя тобі та всій родині, — співак Павло Зібров.
Нагадаємо, раніше ми писали, що поїздка Григорія Решетніка до Чехії привернула увагу деяких українців. Також ми розповідали про першу зустріч Григорія Решетніка із фронтменом гурту "Океан Ельзи".
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