Григорій Решетнік відвідав концерт гурту Океан Ельзи та згадав про знайомство зі Святославом Вакарчуком

Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Напередодні, в п’ятницю, 11 жовтня, гурт "Океан Ельзи" відіграв перший з п’яти концертів в столичному Палаці спорту. На шоу завітав беззмінний ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною.

Відповідні сторіз з’явилися в його Instagram.

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Григорій Решетнік на концерті "Океан Ельзи"

За словами Решетніка, вони з дружиною вибігли з таксі та побігли пішки до Палацу спорту через величезні затори. Паралельно зірка "Холостяка" розповідав про очікування від шоу. Також зірковий уродженець Миколаєва, якому 17 жовтня виповниться 41 рік, згадав про першу зустріч із фронтменом гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

"Це було років 16 тому, були на одній конференції. Я студентом підійшов і кажу: "Святославе, а можна ваш автограф?" А він каже: "Так, звичайно можна. Але не будемо робити з цього ажіотажу", — згадав Решетнік.

Григорій Решетнік з дружиною йдуть на концерт гурту "Океан Ельзи". Скриншоти: Instagram/grisha_reshetnik

Телеведучий опублікував чимало відео із самого концерту. Він подякував Святославу Вакарчуку, а також зазначив: схоже, зірвав голос під час підспівування хітів з багатотисячним натовпом. Рейд працівників ТЦК та поліції після концерту "Океану Ельзи" Решетнік коментувати не став.

Григорій Решетнік на концерті гурту "Океан Ельзи". Скриншоти: Instagram/grisha_reshetnik

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в мережі звинувачують гурт "Океан Ельзи" у співпраці з ТЦК. Також ми писали, що співачка Тіна Кароль з гумором відреагувала на критику в соцмережах.