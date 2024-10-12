Григорий Решетник посетил концерт группы Океан Эльзы и вспомнил о знакомстве со Святославом Вакарчуком

Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Накануне, в пятницу, 11 октября, группа "Океан Эльзы" отыграла первый из пяти концертов в столичном Дворце спорта. Шоу посетил неизменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник вместе с женой Кристиной.

Соответствующие сториз появились в его Instagram.

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Григорий Решетник на концерте "Океана Эльзы"

По словам Решетника, они с женой выбежали из такси и побежали пешком в Дворец спорта из-за огромных пробок. Параллельно звезда "Холостяка" рассказывал об ожиданиях от шоу. Также звездный уроженец Николаева, которому 17 октября исполнится 41 год, вспомнил первую встречу с фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

"Это было лет 16 назад, были на одной конференции. Я студентом подошел и говорю: "Святослав, а можно ваш автограф?" А он говорит: "Да, конечно можно. Но не будем делать из этого ажиотаж", — вспомнил Решетник.

Григорий Решетник с супругой идут на концерт группы "Океан Эльзы". Скриншоты: Instagram/grisha_reshetnik

Телеведущий опубликовал много видео с самого концерта. Он поблагодарил Святослава Вакарчука, а также отметил: похоже, сорвал голос, подпевая хиты с многотысячной толпой. Рейд работников ТЦК и полиции после концерта "Океана Эльзы" Решетник комментировать не стал.

Григорий Решетник на концерте группы "Океан Эльзы". Скриншоты: Instagram/grisha_reshetnik

Напомним, ранее мы рассказывали, что в сети обвиняют группу "Океан Эльзы" в сотрудничестве с ТЦК. Также мы писали, что певица Тина Кароль с юмором отреагировала на критику в соцсетях.