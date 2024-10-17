Кристина Решетник поздравила мужа, ведущего шоу "Холостяк", с днем рождения

Телеведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной. Фото: Instagram/kristina_reshetnik

В четверг, 17 октября, телеведущий Григорий Решетник отметил день рождения. Бессменному ведущему проекту "Холостяк" исполнился 41 год. По этому случаю его поздравила жена, блогер Кристина Решетник.

Соответствующее видео появилось в ее соцсетях.

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День рождения Григория Решетника

Кристина Решетник опубликовала видео, снятое в столице Чехии, Праге. Туда звездные супруги приехали на свадьбу своих друзей.

"С днем рождения, моя любовь. За завтраком сегодня ты сказал, что основным своим достижением в 41 ты считаешь семью. А на самом деле знай, что это — мы везунчики, потому что нам посчастливилось иметь такого фантастического мужа и папу", — отметила Кристина Решетник.

Жена телеведущего добавила, что она с тремя их сыновьями всегда будут с телеведущим. Кристина пожелала, чтобы Григорий Решетник был здоров и счастлив. А главная общая мечта, победа Украины в войне, сбылась.

Также блогер показала коллаж из двух фотографий. На них видно, как супруги изменились за последние 16 лет.

Григорий и Кристина Решетники. Фото: Instagram/kristina_reshetnik

Публикацию по случаю своего дня рождения сделал и Григорий Решетник. Он отметил, что 41 год — это "классный и сознательный возраст". Мол, что-то уже сделано и чего-то еще хочется. Телеведущий поблагодарил Бога за все, что имеет.

"Абсолютное счастье, безусловно, впереди — наша Победа! Верю в нее всем сердцем! Но благодарю наших защитников и защитниц за возможность жить, работать, помогать — вы наши Герои", — отметил Григорий.

Он также выразил любовь к своей семье, уважение к друзьям и коллегам. Некоторые представители украинского шоу-бизнеса оставили поздравления в комментариях.

Желаю тебе безграничной радости, новых достижений и вдохновения. Твоя, энергия и талант всегда восхищают и вдохновляют, превращая каждый миг в настоящий праздник, — артистка балета Екатерина Кухар.

Ты — невероятный человек и первоклассный профессионал, отличный семьянин! Большая честь быть знакомой с тобой и иметь возможность работать! Будь счастлив, — актриса Наталка Денисенко.

Искренние поздравления, Гриша! Мира, добра, крепкого здоровья тебе и всей семье, — певец Павел Зибров.

Напомним, ранее мы писали, что поездка Григория Решетника в Чехию привлекла внимание некоторых украинцев. Также мы рассказывали о первой встрече Григория Решетника с фронтменом группы "Океан Ельзи".