Григорий Решетник отпраздновал день рождения в Чехии.

Звезда "Холостяка" отпраздновал день рождения за границей
Ведущему шоу "Холостяк" Григорию Решетнику 17 октября исполнился 41 год. День рождения шоумен отпраздновал за границей.
Кадрами с праздника поделилась его жена Кристина в Instagram.
Григорий Решетник отпраздновал 41-летие в Чехии
На днях ведущий вместе с женой отправился в Чехию на венчание своих друзей. Так случилось, что и свой день рождения многодетный отец тоже встретил за границей.
Сначала Кристина и Григорий не планировали громкое празднование. Утром они устроили праздничный завтрак в ресторане, а затем отправились на романтическую прогулку по городу.
Однако вечером Решетника ждал сюрприз. Друзья шоумена приехали поздравить его из разных уголков Европы.
"Наши друзья прислали мне приглашение на встречу. Мы приходим, а там сюрприз. Самые родные люди в Чехии пришли поздравлять любимого", — рассказала Кристина.
Для Григория такой поворот событий стал полной неожиданностью. Так что празднование дня рождения ведущий продолжил уже в ресторане в большом кругу друзей.
"Сказать, что Гриша был поражен — ничего не сказать. Не мог поверить в происходящее. он ничего не знал и не догадывался", — поделилась впечатлением ведущего его жена.
В конце вечера существительного ждал большой праздничный торт со свечами.
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