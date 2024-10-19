Григорий Решетник отпраздновал день рождения в Чехии.

Григорий Решетник. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущему шоу "Холостяк" Григорию Решетнику 17 октября исполнился 41 год. День рождения шоумен отпраздновал за границей.

Кадрами с праздника поделилась его жена Кристина в Instagram.

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На днях ведущий вместе с женой отправился в Чехию на венчание своих друзей. Так случилось, что и свой день рождения многодетный отец тоже встретил за границей.

Сначала Кристина и Григорий не планировали громкое празднование. Утром они устроили праздничный завтрак в ресторане, а затем отправились на романтическую прогулку по городу.

Stories Кристины Решетник. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина и Григорий Решетники. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Однако вечером Решетника ждал сюрприз. Друзья шоумена приехали поздравить его из разных уголков Европы.

"Наши друзья прислали мне приглашение на встречу. Мы приходим, а там сюрприз. Самые родные люди в Чехии пришли поздравлять любимого", — рассказала Кристина.

Григорий Решетник отметил день рождения. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Для Григория такой поворот событий стал полной неожиданностью. Так что празднование дня рождения ведущий продолжил уже в ресторане в большом кругу друзей.

День рождения Григория Решетника в Чехии. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

День рождения Григория Решетника. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Сказать, что Гриша был поражен — ничего не сказать. Не мог поверить в происходящее. он ничего не знал и не догадывался", — поделилась впечатлением ведущего его жена.

В конце вечера существительного ждал большой праздничный торт со свечами.

Друзья поздравили Решетника с днем рождения. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, Григорий Решетник с женой озадачили фотографией из церкви в Праге.

Ранее ведущий шоу "Холостяк" вспомнил знакомство с лидером группы "Океан Эльзы".