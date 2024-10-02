Дружина зірки Холостяка показала їхнього двомісячного сина - фото

Макс Чмерковський з дружиною. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Колишный герой шоу "Холостяк" Макс Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, насолоджуються батьківством. У липні у пари народився третій хлопчик — Мілан.

Милими кадрами з молодшим сином Пета поділилася в Instagram.

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Танцівниця замилувала шанувальників свіжими кадрами, на яких відпочиває разом із малюком за переглядом фільму. Пета бавилася із сином, гладила його та ніжно розмовляла із ним.

Молодший син Макса Чмерковського. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Син Пети Маргатройд та Макса Чмерковського. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Маленький Мілан у смугастому боді спокійно лежав біля матусі та уважно спостерігав за кожним її рухом.

"Малюки та Netflix", — коротко підписала кадри дружина Чмерковського.

Пета Маргатройд показала сина. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Нагадаємо, ексХолостяк Макс Чмерковський та Пета Маргатройд разом уже сім років. Разом зіркове подружжя виховує шестирічного сина Шайю Олександра та однорічного сина Ріо. У лютому 2024 року пара повідомила про третю вагітність, і вже в липні на світ народився їхній син Мілан.

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