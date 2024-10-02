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Дружина ексХолостяка Чмерковського замилувала кадрами з двомісячним сином

2 жовтня 2024 15:04
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Дружина зірки Холостяка показала їхнього двомісячного сина - фото
Макс Чмерковський з дружиною. Фото: instagram.com/petamurgatroyd
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Колишный герой шоу "Холостяк" Макс Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, насолоджуються батьківством. У липні у пари народився третій хлопчик — Мілан.

Милими кадрами з молодшим сином Пета поділилася в Instagram

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Танцівниця замилувала шанувальників свіжими кадрами, на яких відпочиває разом із малюком за переглядом фільму. Пета бавилася із сином, гладила його та ніжно розмовляла із ним.

Син Макса Чмерковського
Молодший син Макса Чмерковського. Фото: instagram.com/petamurgatroyd
Діти Макса Чмерковського та його дружини
Син Пети Маргатройд та Макса Чмерковського. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Маленький Мілан у смугастому боді спокійно лежав біля матусі та уважно спостерігав за кожним її рухом.

"Малюки та Netflix", — коротко підписала кадри дружина Чмерковського.

Молодший син Макса Чмерковського
Пета Маргатройд показала сина. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Нагадаємо, ексХолостяк Макс Чмерковський та Пета Маргатройд разом уже сім років. Разом зіркове подружжя виховує шестирічного сина Шайю Олександра та однорічного сина Ріо. У лютому 2024 року пара повідомила про третю вагітність, і вже  в липні на світ народився їхній син Мілан.

Раніше стало відомо, що 36-річна принцеса Беатріс вагітна другою дитиною

Також ми писали, що донька тяжкохворого Брюса Вілліса показала рідкісні кадри з батьком.

діти шоу Холостяк родина Максим Чмерковський зіркова пара

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