Жена звезды Холостяка показала их двухмесячного сына - фото

Жена экс-Холостяка Чмерковского восхитила кадрами с двухмесячным сыном
Бывший герой шоу "Холостяк" Макс Чмерковский и его жена, танцовщица Пета Маргатройд наслаждаются родительством. В июле у пары родился третий мальчик – Милан.
Милыми кадрами с младшим сыном Пета поделилась в Instagram.
Жена экс-Холостяка показала их сына
Танцовщица восхитила поклонников свежими кадрами, на которых отдыхает вместе с малышом за просмотром фильма. Пета играла с сыном, гладила его и нежно разговаривала с ним.
Маленький Милан в полосатом боде спокойно лежал у мамы и внимательно наблюдал за каждым ее движением.
"Малыши и Netflix", — коротко подписала кадры жена Чмерковского.
Напомним, экс-Холостяк Макс Чмерковский и Пета Маргатройд вместе уже семь лет. Вместе звездные супруги воспитывают шестилетнего сына Шайю Александра и годовалого сына Рио. В феврале 2024 года пара сообщила о третьей беременности, и уже в июле на свет родился их сын Милан.
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