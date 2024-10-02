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Жена экс-Холостяка Чмерковского восхитила кадрами с двухмесячным сыном

2 октября 2024 15:04
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Жена звезды Холостяка показала их двухмесячного сына - фото
Макс Чмерковский с супругой. Фото: instagram.com/petamurgatroyd
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Бывший герой шоу "Холостяк" Макс Чмерковский и его жена, танцовщица Пета Маргатройд наслаждаются родительством. В июле у пары родился третий мальчик – Милан.

Милыми кадрами с младшим сыном Пета поделилась в Instagram.

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Жена экс-Холостяка показала их сына

Танцовщица восхитила поклонников свежими кадрами, на которых отдыхает вместе с малышом за просмотром фильма. Пета играла с сыном, гладила его и нежно разговаривала с ним.

Сын Макса Чмерковского
Младший сын Макса Чмерковского. Фото: instagram.com/petamurgatroyd
Дети Макса Чмерковского и его супруги
Сын Петы Маргатройд и Макса Чмерковского. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Маленький Милан в полосатом боде спокойно лежал у мамы и внимательно наблюдал за каждым ее движением.

"Малыши и Netflix", — коротко подписала кадры жена Чмерковского.

Младший сын Макса Чмерковского
Пета Маргатройд показала сына. Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Напомним, экс-Холостяк Макс Чмерковский и Пета Маргатройд вместе уже семь лет. Вместе звездные супруги воспитывают шестилетнего сына Шайю Александра и годовалого сына Рио. В феврале 2024 года пара сообщила о третьей беременности, и уже в июле на свет родился их сын Милан.

Ранее стало известно, что 36-летняя принцесса Беатрис беременна вторым ребенком.

Также мы писали, что дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала редкие кадры с отцом.

дети шоу Холостяк семья Максим Чмерковский звездная пара

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