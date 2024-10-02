Який вигляд зараз має хворий Брюс Вілліс — фото

Брюс Вілліс з донькою. Фото: instagram.com/buuski

Донька Брюса Вілліса і Демі Мур, Талула, намагається більше часу проводити з хворим батьком. Дівчина показала, як проводить час із зіркою "Міцного горішка".

Нові світлини Талула опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Родина актора намагається усіма силами підтримувати його під час боротьби з афазією та деменцією. Попри усі труднощі, рідні Вілліса не втрачають оптимізм.

Актор ніжно обіймає доньку на одному з фото, якими поділилася Талула, а на іншому — вони разом обідають.

Брюс Вілліс із донькою Талулою. Фото: instagram.com/buuski

Також Талула з батьком провели час, переглядаючи кіноафіші та обкладинки журналів з голлівудською зіркою.

На усіх світлинах Брюс усміхається та має досить гарний вигляд.

Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/buuski

У підписі до світлин Талула ніжно звернулася до свого тата.

"Я так сильно люблю цього хлопця, а почуття — це важка річ, але я так вдячна за те, що дозволила їм текти крізь мене зараз, замість того, щоб відключитися від них", — написала дівчина.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Брюса Вілліса знялася топлес в образі морської богині.

Раніше колишня дружина Брюса Вілліса Демі Мур розповіла про свій метод екстремального схуднення.