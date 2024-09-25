Хворого Брюса Вілліса помітили під час рідкісної появи на публіці

Актор Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/brucewillisbw/

Брюс Вілліс з’являвся на публіці в Брентвуді. Актор продовжує свою боротьбу з афазією та деменцією. 69-річну зірку "Кримінального чтива" бачили на пасажирському сидінні автомобіля, який проїжджав елітним районом Лос-Анджелеса.

Про це пише Daily Mail.

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Одягнений у світло-блакитний піджак поверх сорочки зі смугастим коміром, Вілліс виглядав трохи втомленим, дивлячись у вікно. Це сталося лише через кілька тижнів після того, як його донька Румер поділилася позитивною інформацією про здоров’я, запевнивши шанувальників, що культовий актор почувається "чудово".

Актор "Шостого почуття" є батьком п'яти дочок: Мейбл Рей, і Евелін, з дружиною Еммою Гемінг Вілліс, і Румер, Скаут, і Таллула, з колишньою дружиною Демі Мур.

ЛСД відрізняється від більш відомого типу деменції, хвороби Альцгеймера. Але на відміну від хвороби Альцгеймера, пам'ять не зникає першою.

Афазія — труднощі з розмовою та висловленням думок — є першим симптомом для більшості. Вілліс бореться з цим два роки.

ЛСД також спотворює особистості людей, оскільки впливає на область мозку, відповідальну за регуляцію настрою, провокуючи раптові спалахи насильства, неадекватність у громадських місцях, відсутність самосвідомості та тривогу.

Нагадаємо, донька Брюса Вілліса показала його нове фото. А раніше ми писали, що донька Брюса Вілліса знову самотня.