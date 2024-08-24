Донька Брюса Вілліса розійшлася з батьком своєї дочки

Румер Вілліс з екснареченим. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Румер Вілліс підтвердила свій розрив із Дереком Річардом Томасом. Розставання сталося через 16 місяців після народження їхньої доньки Луетти, яка з'явилася на світ у квітні 2023 року.

Про це пише Daily Mail.

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Одна з підписниць 36-річної Румер запитала, чи зустрічається вона все ще з Дереком або вони розійшлися. Румер відповіла, що вона зараз самотня мати, але вони з Дерек разом виховують Луетту. За її словами, її дочка — найкраще, що має в житті: "Я назавжди вдячна за те, що в цих відносинах у мене був час, щоб вона з'явилася в моєму житті".

Румер Вілліс зізналася, що більше не разом з батьком своєї доньки. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Вперше про роман Румер та соліста гурту Vista Kicks Дерека Томаса стало відомо у листопаді 2022 року. Ще в березні цього року Румер писала в соцмережах, що точно хоче ще дітей і готова завагітніти "хоч зараз".

Зараз родина Румер переживає важкий час. Її батькові Брюсу Віллісу поставили діагноз "деменція", через що він змушений був завершити кар'єру. 69-річний Вілліс проводить час зі своєю сім'єю. Про нього дбають 46-річна дружина Емма Хемінг, три дочки від колишньої дружини Демі Мур і вона сама.

Нагадаємо, доньки Брюса Вілліса стали жертвою хейту.