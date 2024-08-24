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Дочь Брюса Уиллиса разошлась с отцом своей дочери

24 августа 2024 06:09
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дочь Брюса Уиллиса разошлась с отцом своей дочери
Румер Уиллис с бывшим женихом. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Румер Уиллис подтвердила свой разрыв с Дереком Ричардом Томасом. Расставание произошло спустя 16 месяцев после рождения их дочери Луэтты, появившейся на свет в апреле 2023 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Одна из подписщиц 36-летней Румер спросила, встречается ли она все еще с Дереком или они рассталиь. Румер ответила, что она одинокая мать, но они с Дереком вместе воспитывают Луэтту. По ее словам, ее дочь — лучшее, что имеет в жизни: "Я навсегда благодарна за то, что в этих отношениях у меня было время, чтобы она появилась в моей жизни".

 

Румер Уиллис призналась, что больше не вместе с отцом своей дочери
Румер Уиллис призналась, что больше не вместе с отцом своей дочери. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Впервые о романе Румер и солисте группы Vista Kicks Дереке Томасе стало известно в ноябре 2022 года. Еще в марте этого года Румер писала в соцсетях, что точно хочет еще детей и готова забеременеть "хоть сейчас".

Сейчас семья Румер переживает тяжелое время. Ее отцу Брюсу Уиллису был поставлен диагноз "деменция", из-за чего он вынужден был завершить карьеру. 69-летний Уиллис проводит время со своей семьей. О нем заботятся 46-летняя супруга Эмма Хеминг, три дочери от бывшей жены Деми Мур и она сама.

Напомним, дочери Брюса Уиллиса стали жертвой хейта.

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