Доньки Брюса Вілліса потрапили під жорсткий хейт через власну зовнішність

Доньки Брюса Вілліса. Фото: instagram.com/buuski/

Дочки Демі Мур і Брюса Вілліса коротко відповіли "жорстоким" тролям, які назвали їх "непривабливими" і "клонами" батька. Брюс і Демі були одружені з 1987 по 2000 рік і є батьками своїх трьох дітей — 35-річної Румер, 33-річної Скаут і 30-річної Таллули.

Про це пише Daily Mail.

Доньки Брюса Вілліса відповіли хейтерам

Скаут нещодавно випустила сингл під назвою Over And Over і опублікувала в Instagram вірусне відео, на якому вона танцює під нього з близькими людьми, включаючи Румер, Таллулу та Демі. Сестер зустріли різкими коментарями в Instagram, спрямованими на їхню зовнішність, а тепер Таллула дала відповідь. Але згодом допис видалила.

Вона зазначила, що вона, Румер і Скаут були піддані "жорстоким і підлим" глузуванням про їхню зовнішність "все життя". Зворушливе відео показало, як Демі танцює зі своїми трьома дочками та парою їхніх друзів, а також з однорічною дочкою Румер Луеттою.

Після того, як відео з’явилося в Інтернеті, Таллула опублікувала скриншот, який показав деякі образливі реакції, які вона та її сестри отримали в коментарях в Instagram.

"Це ніби Брюс Вілліс клонував себе тричі", — написав один, на що інший відповів: "Я завжди казав, як у двох таких чудових людей такі непривабливі доньки...Але це тому, що вони схожі на свого тата!".

Таллула відповіла: "Привіт! Наразі ви, ймовірно, бачили вірусне відео, на якому наша сім’я танцює в унісон під новий сингл Скаут Вілліс! Ми любимо це відео! Як приємно поділитися цим — люди завжди були шокованы, коли ми розповідали, наскільки жорстокими та підлими були коментарі про нас усе наше життя".

Брюс також є батьком доньок Мейбл, 12 років, і Евелін, 10 років, яких виховує зі своєю нинішньою дружиною Еммою Гемінг.

