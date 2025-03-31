Коли військовозобовʼязаним можуть заблокувати рахунок — пояснення адвоката

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні, якщо військовозобов'язана особа порушує правила військового обліку та не реагує на відповідні документи від територіального центру комплектування (ТЦК), їй можуть заблокувати банківські рахунки. Проте, це можливо лише в разі, якщо щодо них відкрито виконавче провадження через порушення правил військового обліку.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив адвокат Олег Мицик.

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Як має надходити виконавче провадження щодо блокування рахунків

У коментарі для телеканалу "Еспресо" Мицик зазначив, що в законі про мобілізацію немає прямої норми, яка б дозволяла блокування рахунків. Проте це може відбуватися через механізм виконавчого провадження, якщо військовозобов’язаний не лише проігнорував повістку, а й постанову ТЦК.

Останню можуть надіслати на поштове відділення за місцем реєстрації. Якщо особа її не отримала або відмовляється визнавати факт вручення, але постанова була оформлена належним чином, вважається, що процедура виконана.

За словами адвоката, у таких випадках оскаржити блокування в судовому порядку фактично неможливо, адже формально закон не порушено.

Мицик також нагадав про розміри штрафів, передбачених за порушення облікових обов’язків.

"Якщо ж особі ТЦК, який наклав стягнення, не вислав його, то це можна оскаржувати. Втім, ми маємо розуміти, що є 17 тисяч грн нижня межа, 25 тисяч грн верхня межа й подвійний розмір у виконавчому впровадженні", — сказав Олег Мицик.

Адвокат звернув увагу і на закон, ухвалений 13 березня, який наразі ще не підписаний президентом. Він передбачає спрощену процедуру сплати штрафу. Зокрема, громадяни можуть визнати порушення й сплатити 17 тисяч гривень або половину від 25 тисяч, щоб уникнути арешту рахунків. Ця можливість діє як до, так і після відкриття виконавчого провадження.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили чому обмежено-придатним загрожує штраф та доки вони мають обов'язково пройти повторну ВЛК.

Також нардепка вказала на випадки, коли військовим, які вже боронять країну, надходять повістки.