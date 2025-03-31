Когда военнообязанным могут заблокировать счет — объяснение адвоката

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине, если военнообязанное лицо нарушает правила воинского учета и не реагирует на соответствующие документы от территориального центра комплектования(ТЦК), ему могут заблокировать банковские счета. Однако, это возможно только в случае, если в отношении них открыто исполнительное производство из-за нарушения правил воинского учета.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил адвокат Олег Мицик.

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Как должно происходить исполнительное производство по блокированию счетов

В комментарии для телеканала "Еспресо" Мыцык отметил, что в законе о мобилизации нет прямой нормы, которая позволяла бы блокировку счетов. Однако это может происходить с помощью механизма исполнительного производства, если военнообязанный проигнорировал не только повестку, но и постановление ТЦК.

Последнее могут прислать на почтовое отделение по месту регистрации. Если лицо его не получило или отказывается признавать факт вручения, но постановление было оформлено надлежащим образом, считается, что процедура выполнена.

По словам адвоката, в таких случаях обжаловать блокировку в судебном порядке фактически невозможно, ведь формально закон не нарушен.

Мицик также напомнил о размерах штрафов, предусмотренных за нарушение учетных обязанностей.

"Если же ТЦК не направил постановление о взыскании лицу, на которое оно было наложено, это решение можно обжаловать. Впрочем, мы должны понимать, что есть штрафы, где 17 тысяч грн — нижний предел, 25 тысяч грн — верхний предел, а еще двойной размер штрафа в исполнительном производстве", — сказал Олег Мицик.

Адвокат обратил внимание и на закон, принятый 13 марта, который пока еще не подписан президентом. Он предусматривает упрощенную процедуру уплаты штрафа. В частности, граждане могут признать нарушение и оплатить 17 тысяч гривен или половину от 25 тысяч, чтобы избежать ареста счетов. Эта возможность действует как до, так и после открытия исполнительного производства.

Напомним, в ТЦК объяснили почему ограниченно-пригодным грозит штраф и до какой даты они должны обязательно пройти повторную ВВК.

Также нардеп указала на случаи, когда военным, которые уже защищают страну, поступают повестки.