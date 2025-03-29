Штраф від ТЦК і розшук — що загрожує обмежено придатним, якщо не пройти ВЛК до 6 червня

Процес проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Всі військовозобов'язані особи, яких було визнано обмежено придатними, мають встигнути до певної дати пройти повторне ВЛК. Якщо цього не зробити або вже не буде можливості встигнути, такі громадяни отримають штраф і зіткнуться з ще одною проблемою.

Про це розповів начальник обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК та СП Віктор Полторакін, пише "Суспільне".

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Представник ТЦК поінформував, що для проходження ВЛК громадяни можуть отримати направлення не лише безпосередньо у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, але й через застосунок "Резерв+". Проте тягнути з цим не варто.

"Якщо військовозобов’язаний зареєстрований в "Резерв+", він може там сформувати запит на отримання направлення. Цього ж дня начальник відповідного ТЦК та СП підписує це направлення електронним ключем, і з цим направленням можна проходити ВЛК. Спроможність кожної ВЛК — 50 людей в день, тож, якщо люди думають, що вони встигнуть пройти комісію в останні дні чи тижні, то може статися, що їм не вдасться це зробити. Якщо військовозобов'язаний не прийшов, бо не встиг, то відповідальним за це буде він сам", — сказав Полторакін.

Зазначимо, що обмежено придатні особи мають пройти повторну ВЛК до 6 червня 2025 року. Якщо це не зробити, таких громадян оголосять у розшук за порушення правил військового обліку. Крім того, кожному з таких людей загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного громадянина України без реального проходження ВЛК.

Також ми повідомляли, що сказала з цього приводу адвокат Наталія Опольська і чи може незаконно мобілізований звільнитися зі служби.