Штраф от ТЦК и розыск — что грозит ограниченно годным, если не пройти ВВК до 6 июня

Процесс прохождения ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Все военнообязанные лица, которые были признаны ограниченно годными, должны успеть до определенной даты пройти повторное ВВК. Если этого не сделать или уже не будет возможности успеть, такие граждане получат штраф и столкнутся с еще одной проблемой.

Об этом рассказал начальник учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин, пишет "Суспільне".

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Представитель ТЦК сообщил, что для прохождения ВВК граждане могут получить направление не только непосредственно в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, но и через приложение "Резерв +". Однако тянуть с этим не стоит.

"Если военнообязанный зарегистрирован в "Резерв+", он может там сформировать запрос на получение направления. В этот же день начальник соответствующего ТЦК и СП подписывает это направление электронным ключом, и с этим направлением можно проходить ВВК. Способность каждой ВВК — 50 человек в день, поэтому, если люди думают, что они успеют пройти комиссию в последние дни или недели, то может случиться, что им не удастся это сделать. Если военнообязанный не пришел, потому что не успел, то ответственным за это будет он сам", — сказал Полторакин.

Отметим, что ограниченно годные лица должны пройти повторную ВВК до 6 июня 2025 года. Если это не сделать, таких граждан объявят в розыск за нарушение правил воинского учета. Кроме того, каждому из таких людей грозит штраф в размере от 17 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали, могут ли мобилизовать военнообязанного гражданина Украины без реального прохождения ВВК.

Также мы сообщали, что сказала по этому поводу адвокат Наталья Опольская и может ли незаконно мобилизованный уволиться со службы.