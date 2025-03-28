Через погану перевірку даних з боку ТЦК військові отримують штрафи за повістки

Військовий ЗСУ та гроші. Колаж: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Деякі військові отримують штрафи за те, що вони не з'явилися за повісткою до ТЦК. Цікавіше те, що ці військові вже декілька років боронять Україну на фронті.

Про таку ситуацію заявила в етері Вечір.LIVE нардепка Анна Скороход.

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Чому склалася така ситуація

Скороход зазначила, що, на її думку, ТЦК погано перевіряють дані у своїх системах, тому надсилають повістки всім підряд.

Але головна проблема, на думку нардепки, що хоча штраф можна оскаржити в суді, але на це треба час та бути у рідному місті. В іншому випадку є певний термін для оскарження і якщо він закінчиться, то військовому доведеться сплатити штраф.

"Якщо ти пропускаєш термін — ти вже зобов'язаний оплатити той штраф. Як військовослужбовець, який отримав додому на пошту штраф, взагалі може щось з ним зробити?" — запитує Скороход.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи накопичується борг за несплаченим штрафом ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як сплатити штрафи від територіального центру комплектування дистанційно, в режимі онлайн.