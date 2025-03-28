Из-за плохой проверки данных со стороны ТЦК военные получают штрафы за повестки

Военный ВСУ и деньги. Коллаж: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Некоторые военные получают штрафы за то, что они не явились по повестке в ТЦК. Интереснее то, что эти военные уже несколько лет защищают Украину на фронте.

О такой ситуации заявила в эфире Вечір.LIVE нардеп Анна Скороход.

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Почему сложилась такая ситуация

Скороход отметила, что, по ее мнению, ТЦК плохо проверяют данные в своих системах, поэтому присылают повестки всем подряд.

Но главная проблема, по мнению нардепа, что хотя штраф можно обжаловать в суде, но на это нужно время и быть в родном городе. В противном случае есть определенный срок для обжалования и если он закончится, то военному придется заплатить штраф.

"Если ты пропускаешь срок - ты уже обязан оплатить тот штраф. Как военнослужащий, который получил домой на почту штраф, вообще может что-то с ним сделать?" — спрашивает Скороход.

Напомним, мы ранее писали о том, накапливается ли долг по неуплаченному штрафу ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как оплатить штрафы от территориального центра комплектования дистанционно, в режиме онлайн.