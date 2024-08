Дочери Брюса Уиллиса попали под жесткий хейт из-за собственного облика.

Дочери Брюса Уиллиса. Фото: instagram.com/buuski/

Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса коротко ответили "жестоким" троллям, назвавшим их "непривлекательными" и "клонами" отца. Брюс и Деми были женаты с 1987 по 2000 год и являются родителями своих троих детей — 35-летней Румер, 33-летней Скаут и 30-летней Таллулы.

Об этом пишет Daily Mail.

Дочери Брюса Уиллиса ответили хейтерам

Скаут недавно выпустила сингл под названием Over And Over и опубликовала в Instagram вирусное видео, на котором она танцует под него с близкими людьми, включая Румер, Таллулу и Деми. Сестер встретили резкими комментариями в Instagram, направленными на их внешность, а теперь Таллула дала ответ. Но потом пост удалила.

Она отметила, что она, Румер и Скаут были подвергнуты "жестоким и подлым" насмешкам об их внешности "всю жизнь". На трогательном видео Деми танцует со своими тремя дочерьми и парой их друзей, а также с годовалой дочерью Румер Луэттой.

После того, как видео появилось в Интернете, Таллула опубликовала скриншот, показав некоторые оскорбительные реакции, которые она и ее сестры получили в комментариях в Instagram.

"Словно Брюс Уиллис клонировал себя трижды", — написал один, на что другой ответил: "Я всегда говорил, как у двух таких красивых людей такие некрасивые дочери...Но это потому, что они похожи на своего папу!".

Таллула ответила: "Привет! Вы, вероятно, видели вирусное видео, на котором наша семья танцует в унисон под новый сингл Скаут Уиллис! Мы любим это видео! Как приятно поделиться этим — люди всегда шокированны, когда мы рассказывали, насколько жестокими и подлыми были комментарии о нас всю нашу жизнь".

Брюс также является отцом дочерей Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 10 лет, которых воспитывает со своей нынешней супругой Эммой Хеминг.

