Погода сьогодні, 31 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Люди йдуть вулицею під час туману. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 31 березня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це в неділю, 30 березня,повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На Закарпатті, Прикарпатті, південному сході, а вдень ще й у північно-східній частині будуть помірні дощі. У Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях місцями пройдуть значні опади. На решті території невеликі дощі. Опадів не очікується лише вночі в більшості південних і центральних областях.

Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +4...+9 °С, у південно-східній частині — до +11 °С. Удень буде +10...+15 °С, у південних і центральних областях — +13...+18 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, пройде невеликий дощ. Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. В області температура вночі становитиме +4...+9 °С, а вдень — +10...+15 °С. У Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+9 °С, а вдень потеплішає до +13...+15 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила, що квітень в Україні почнеться з похолодання. Температура знизиться в західних, центральних і північних областях.

Також ми повідомляли, що останній день березня в Україні буде дощовим і туманним. Щоправда, буде доволі тепло, подекуди до +17 °С.