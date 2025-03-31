Погода сегодня, 31 марта, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время тумана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 31 марта, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями.

Об этом в воскресенье, 30 марта,сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На Закарпатье, Прикарпатье, юго-востоке, а днем еще и в северо-восточной части будут умеренные дожди. В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях местами пройдут значительные осадки. На остальной территории небольшие дожди. Осадков не ожидается только ночью в большинстве южных и центральных областях.

Преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 °С, в юго-восточной части — до +11 °С. Днем будет +10...+15 °С, в южных и центральных областях — +13...+18 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В области температура ночью составит +4...+9 °С, а днем — +10...+15 °С. В Киеве ночью столбики термометров опустятся до +7...+9 °С, а днем потеплеет до +13...+15 °С.

Напомним, Наталка Диденко предупредила, что апрель в Украине начнется с похолодания. Температура снизится в западных, центральных и северных областях.

Также мы сообщали, что последний день марта в Украине будет дождливым и туманным. Правда, будет довольно тепло, местами до +17 °С.