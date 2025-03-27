Прогноз погоди в Україні на завтра, 28 березня, від Наталки Діденко

Діденко назвала точну дату похолодання — прогноз погоди
Погода в Україні завтра, 28 березня, місцями буде з дощами. Водночас температура повітря очікується комфортною. Однак вже незабаром прогнозується різке похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 28 березня
В Україні температура повітря буде +12...+18 °С, на півдні місцями до +20 °С.
Дощі ймовірні на сході та північному сході. Однак на значній частині України без істотних опадів.
Вітер очікується помірний східних напрямків. На заході та в південній частині країни можливі пориви до 20 метрів за секунду.
Погода у Києві 28 березня
У столиці опадів не передбачається. Вночі температура впаде до +3...+5 °С, а вдень потепліє до +15 °С.
Попередження про похолодання
Діденко зазначила, що 30 березня на півночі, заході, Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Харківщині очікується різке похолодання до +8...+13 °С. На решті території країни збережеться тепло.
Однак 31 березня знову потеплішає до комфортної температури повітря.
"А 1-го квітня знову похолодання на заході, півночі та в центрі", — додала Діденко.
Нагадаємо, 27 березня на Землі очікується слабка магнітна буря. На Сонці сталися шість спалахів класу С та один М.
Раніше синоптики Укргідрометцентру повідомили, якою буде погода в Україні у квітні.
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