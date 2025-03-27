Прогноз погоди в Україні на завтра, 28 березня, від Наталки Діденко

Похолодання в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 28 березня, місцями буде з дощами. Водночас температура повітря очікується комфортною. Однак вже незабаром прогнозується різке похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 28 березня

В Україні температура повітря буде +12...+18 °С, на півдні місцями до +20 °С.

Прогноз погоди в Україні на 28 березня. Фото: Meteopost

Дощі ймовірні на сході та північному сході. Однак на значній частині України без істотних опадів.

Вітер очікується помірний східних напрямків. На заході та в південній частині країни можливі пориви до 20 метрів за секунду.

Погода у Києві 28 березня

У столиці опадів не передбачається. Вночі температура впаде до +3...+5 °С, а вдень потепліє до +15 °С.

Попередження про похолодання

Діденко зазначила, що 30 березня на півночі, заході, Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Харківщині очікується різке похолодання до +8...+13 °С. На решті території країни збережеться тепло.

Прогноз погоди в Україні на 30 березня. Фото: Meteopost

Однак 31 березня знову потеплішає до комфортної температури повітря.

"А 1-го квітня знову похолодання на заході, півночі та в центрі", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 березня на Землі очікується слабка магнітна буря. На Сонці сталися шість спалахів класу С та один М.

Раніше синоптики Укргідрометцентру повідомили, якою буде погода в Україні у квітні.