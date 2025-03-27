Магнітні бурі 27 березня — очікується незначний шторм

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у четвер, 27 березня, очікується слабка магнітна буря. Протягом доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 березня

За останніх 24 годин на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалах класу М. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Сонячна активність на 27 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 19.

Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

дотримуватися режиму сну;

робити легкі фізичні вправи, влаштувати прогулянку на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води протягом дня;

уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити тишу та комфорт вдома.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пануватиме спокійна тепла погода. Температура повітря підвищиться до +16 °С.

А завтра в деяких регіонах очікується невеликий дощ. Синоптики прогнозують хмарний, але теплий день.