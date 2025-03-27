Магнитные бури 27 марта — ожидается незначительный шторм

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в четверг, 27 марта, ожидается слабая магнитная буря. В течение суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog .

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Магнитные бури 27 марта

За последние 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Солнечная активность на 27 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 19.

Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье

Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

соблюдать режим сна;

делать легкие физические упражнения, устроить прогулку на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды в течение дня;

избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить тишину и комфорт дома.

Напомним, сегодня в Украине будет царить спокойная теплая погода. Температура воздуха поднимется до +16 °С.

А завтра в некоторых регионах ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют облачный, но теплый день.