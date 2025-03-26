Прогноз погоди 27 березня — прогноз погоди на завтра

Потепління в Україні. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 27 березня, в Україні пануватиме спокійна весняна погода. Помірно тепла повітряна маса продовжить визначати погодні умови, а на південному заході країни вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Якою буде погода 27 березня

Очікується мінлива хмарність, без опадів, хоча вранці та вдень на південному заході, Волині та Рівненщині місцями можливий невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці подекуди спостерігатиметься туман.

Вітер буде переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...+5 °С, а на півдні країни — +4...+9 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °С, а в Закарпатті, південних областях і Криму очікується ще тепліше — до +15...+20 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні 27 березня буде з комфортною температурою повітря. Проте у низці регіонів дощитиме.

Додамо, що сьогодні, 26 березня, значних магнітних бур не очікується. Проте магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.