Прогноз погоди 27 березня — прогноз погоди на завтра

Тепло повертається — де чекати на потепління вже завтра
У четвер, 27 березня, в Україні пануватиме спокійна весняна погода. Помірно тепла повітряна маса продовжить визначати погодні умови, а на південному заході країни вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 27 березня
Очікується мінлива хмарність, без опадів, хоча вранці та вдень на південному заході, Волині та Рівненщині місцями можливий невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці подекуди спостерігатиметься туман.
Вітер буде переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...+5 °С, а на півдні країни — +4...+9 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °С, а в Закарпатті, південних областях і Криму очікується ще тепліше — до +15...+20 °С.
Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні 27 березня буде з комфортною температурою повітря. Проте у низці регіонів дощитиме.
Додамо, що сьогодні, 26 березня, значних магнітних бур не очікується. Проте магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.
Читайте Новини.LIVE!