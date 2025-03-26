Прогноз погоды 27 марта — прогноз погоды на завтра

Потепление в Украине. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 27 марта, в Украине будет царить спокойная весенняя погода. Умеренно теплая воздушная масса продолжит определять погодные условия, а на юго-западе страны днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода 27 марта

Ожидается переменная облачность, без осадков, хотя утром и днем на юго-западе, Волыни и Ровенской области местами возможен небольшой дождь. В восточных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

Ветер будет преимущественно северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °С, а на юге страны — +4...+9 °С. Днем столбики термометров покажут +11...+16 °С, а в Закарпатье, южных областях и Крыму ожидается еще теплее — до +15...+20 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Отметим, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине 27 марта будет с комфортной температурой воздуха. Однако в ряде регионов будет идти дождь.

Добавим, что сегодня, 26 марта, значительных магнитных бурь не ожидается. Однако магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии.