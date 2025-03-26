Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 березня, від Наталки Діденко

Потужні опади накриють частину України — Діденко дала прогноз
Погода в Україні завтра, 27 березня, очікується з комфортною температурою повітря. Однак частину країни накриють опади у вигляді дощу.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 27 березня
У більшості областей температура повітря підвищиться до +12...+17 °С. А в західних областях та прибережних регіонах очікується +10...+13 °С.
Дощі різної інтенсивності очікуються завтра у західних та північних областях. Через вплив південного циклону сильні опади накриють Чернівецьку область.
Крім того, є ймовірність дощу є в Одеській та Луганській областях. На решті території — без істотних опадів.
Однак Діденко попередила, що незабаром очікуються періоди з похолоданням.
Погода у Києві 27 березня
У столиці завтра навряд будуть істотні опади. Діденко прогнозує теплу погоду. Температура повітря підвищиться до +15 °С.
Нагадаємо, сьогодні на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Однак зафіксовано 29 сонячних плям.
Раніше Діденко попередила, що ближче до кінця наступного тижня в Україні буде нова хвиля похолодання. Після 6 квітня навіть ймовірні заморозки.
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