Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 березня, від Наталки Діденко

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 27 березня, очікується з комфортною температурою повітря. Однак частину країни накриють опади у вигляді дощу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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У більшості областей температура повітря підвищиться до +12...+17 °С. А в західних областях та прибережних регіонах очікується +10...+13 °С.

Дощі різної інтенсивності очікуються завтра у західних та північних областях. Через вплив південного циклону сильні опади накриють Чернівецьку область.

Південний циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

Крім того, є ймовірність дощу є в Одеській та Луганській областях. На решті території — без істотних опадів.

Однак Діденко попередила, що незабаром очікуються періоди з похолоданням.

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У столиці завтра навряд будуть істотні опади. Діденко прогнозує теплу погоду. Температура повітря підвищиться до +15 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Однак зафіксовано 29 сонячних плям.

Раніше Діденко попередила, що ближче до кінця наступного тижня в Україні буде нова хвиля похолодання. Після 6 квітня навіть ймовірні заморозки.