Магнітні бурі сьогодні, 26 березня, — чого очікувати метеозалежним

З'явилося 29 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у середу, 26 березня, не очікується. Однак магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 березня
За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Протягом останніх 24 годин сталося шість спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.
А геомагнітне поле буде від нестабільного до незначного штормового рівня. Сонячна активність очікується на низькому рівні з можливими спалахами класу M.
Сонячна активність на 26 березня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 29
Як покращити самопочуття під час магнітних бур
Під час магнітних бур самопочуття може погіршуватися через вплив на організм магнітних полів та зміну електричного потенціалу атмосфери. Варто дотримуватися декількох порад:
- забезпечте собі достатній і регулярний сон;
- практикуйте релаксаційні техніки, такі як медитація, дихальні вправи чи йога;
- їжте легку та здорову їжу, багату на вітаміни та мінерали;
- пийте достатньо води;
- уникайте надмірних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати організм.
Нагадаємо, у NASA обговорюють проведення ще одного випробувального польоту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner.
Раніше астронавти NASA Суніта Вільямс та Баррі Вілмор повернулися на Землю. На МКС вони були девʼять місяців.
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