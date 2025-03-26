Магнітні бурі сьогодні, 26 березня, — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у середу, 26 березня, не очікується. Однак магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 березня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Протягом останніх 24 годин сталося шість спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

А геомагнітне поле буде від нестабільного до незначного штормового рівня. Сонячна активність очікується на низькому рівні з можливими спалахами класу M.

Сонячна активність на 26 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 29

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час магнітних бур самопочуття може погіршуватися через вплив на організм магнітних полів та зміну електричного потенціалу атмосфери. Варто дотримуватися декількох порад:

забезпечте собі достатній і регулярний сон;

практикуйте релаксаційні техніки, такі як медитація, дихальні вправи чи йога;

їжте легку та здорову їжу, багату на вітаміни та мінерали;

пийте достатньо води;

уникайте надмірних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати організм.

Нагадаємо, у NASA обговорюють проведення ще одного випробувального польоту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner.

Раніше астронавти NASA Суніта Вільямс та Баррі Вілмор повернулися на Землю. На МКС вони були девʼять місяців.