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З'явилося 29 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

26 березня 2025 12:24
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі сьогодні, 26 березня, — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур у середу, 26 березня, не очікується. Однак магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 березня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Протягом останніх 24 годин сталося шість спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

А геомагнітне поле буде від нестабільного до незначного штормового рівня. Сонячна активність очікується на низькому рівні з можливими спалахами класу M.

Сонячна активність на 26 березня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 29
Магнітні бурі на Землі 26 березня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час магнітних бур самопочуття може погіршуватися через вплив на організм магнітних полів та зміну електричного потенціалу атмосфери. Варто дотримуватися декількох порад:

  • забезпечте собі достатній і регулярний сон;
  • практикуйте релаксаційні техніки, такі як медитація, дихальні вправи чи йога;
  • їжте легку та здорову їжу, багату на вітаміни та мінерали;
  • пийте достатньо води;
  • уникайте надмірних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати організм.

Нагадаємо, у NASA обговорюють проведення ще одного випробувального польоту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner.

Раніше астронавти NASA Суніта Вільямс та Баррі Вілмор повернулися на Землю. На МКС вони були девʼять місяців.

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